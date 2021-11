Danmark vandt 3-1 over Færøerne og gjorde rent bord igen i VM-kvalifikationen. Og dog. For gæsternes mål var det første i de ni kampe, og dermed slukkede drømmen om at holde rent bur i alle opgørene.

Reduceringen fra færingerne kom som noget af det sidste i kampen og gjorde mildt sagt Kasper Schmeichel rasende. Målmanden skældte voldsomt ud på sine holdkammerater og især Joakim Mæhle for den manglende opdækning i optakten til målet.

Efter kampen havde landstræner Kasper Hjulmand en snak med sin keeper:

»Jeg har snakket med ham, og vi er lige forbandede. Det er vi alle sammen. Det er mega irriterende, og der er ikke så meget at sige. Det kan jo ske, at der er et fodboldhold, der kan score i en fodboldkamp. Det mest vanvittige er, at det har taget så lang tid at score imod os. Det kunne have været sjovt at have taget den hele vejen, men nu er den lukket, så tager vi til Skotland og forsøger at vinde den næste kamp,« siger Kasper Hjulmand.

Både landstræner og Joakim Mæhle pointerede trods irritationen, at det vigtigste fra kampen nu engang var at vinde den.

»Det er megairriterende, og jeg skal huske mig selv på, at vi vandt kampen 3-1, så det ikke overskygger en sejr, og at vi igen kommer ind i Parken i en fantastisk ramme og får scoret tre mål og får den niende sejr i en VM-kval. Altså, lad os nu lige holde fast i det,« forklarer Kasper Hjulmand.

Samme budskab havde Joakim Mæhle:

»Som der blev sagt, er det forbandet irriterende, at sådan et mål skal gå ind på os. Schmeichel har en fantastisk redning lige inden, og vi står og forsvarer lidt for lavt nogle gange måske, og så kommer den og går ind. Det er selvfølgelig pisseirriterende,« siger målmageren til 3-1 og fortsætter:

»Vi går efter de rekorder, vi kan få, men der er ikke så meget at gøre ved det nu. Det er måske noget, vi lige skal sluge, men vi skal huske, at vi vinder kampen 3-1, og at vi stadig har chancen for vinde gruppen med maksimumpoint. Så vi skal tage til Skotland med en masse selvtillid og gå efter at vinde kampen.«

Danmark lukker VM-kvalifikationen tirsdag aften i Glasgow.