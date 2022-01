En mystisk dansker har fået magten i en mægtig fodboldklub. I verdens største fodboldliga.

Overskrifterne var både mange og store, da Premier League-klubben Southampton FC annoncerede, at de havde solgt 80 procent af klubben til investeringsfirmaet Sport Republic.

Et investeringsfirma, som to danskere står bag. Men hvor den ene – tidligere Brentford-direktør og FC Midtjylland-formand Rasmus Ankersen – er kendt af alle i miljøet, er den anden komplet ukendt. Mystiske Henrik Kraft.

Med penge fra den serbiske multimillionær Dragan Solak har de på et splitsekund markeret sig som en ny, stor spiller på det internationale fodboldmarked.

De har ambitionen om at skabe et fodboldkonglomerat, der på sigt skal hamle op med blandt andre Red Bull-imperiet og City Football Group, der ejer alt fra succesrige Manchester City til Ligue 2-klubben Troyes AC.

Men trods de enorme armbevægelser er informationerne om den danske pengemand Henrik Kraft yderst sparsomme. Det er nærmest umuligt at finde ud af, hvem han er.

B.T. har været i kontakt med en lang række danske personligheder i både erhvervs- og fodboldmiljøet, og de har alle én ting til fælles. De ved ikke ret meget – hvis overhovedet noget – om ham, der nu har indtaget en placering som en af de mest magtfulde og højest placerede danskere i international fodbold.

Selv en række personer, der tidligere har siddet i bestyrelse med Henrik Kraft, ved ikke, hvem han er, når B.T. bringer hans navn op. De husker ham ikke. Det er, som om han går i ét med væggene.

Kun én kunne løfte lidt af sløret for, hvem Henrik Kraft er. Den franske forretningsmand Pierre Danon, der er tidligere bestyrelsesformand i TDC.

Han lærte Henrik Kraft at kende, da danskeren var partner i et af verdens største investeringsfirmaer – det amerikanske selskab KKR. Et selskab, der har aktiver for svimlende 216 milliarder dollar, og som dengang investerede heftigt i det danske teleselskab.

»Han var utrolig begavet, utrolig seriøs. Virkelig seriøs og hårdtarbejdende. Ret flink egentlig. Han søgte altid de bedste løsninger og satte pris på holdindsatser. Det er det billede, jeg fik af ham. Samtidig kunne han også være ret beslutsom og resolut i forhold til business,« fortæller Pierre Danon til B.T.

»Han er meget diskret. Han er ikke særlig åben på den måde. Han er meget seriøs og hårdtarbejdende, men også behagelig. Men jeg har ikke lært ham at kende ud over på det professionelle plan.«

Det ved vi om Henrik Kraft Fulde navn: Henrik Juel Kraft

Henrik Juel Kraft Født: Januar 1974

Januar 1974 Bopæl: London, England

London, England Stilling: Bestyrelsesformand i Sport Republic, næstformand i Tonsser, næstformand i Sportlight Technology og bestyrelsesmedlem i Gravity Data

Bestyrelsesformand i Sport Republic, næstformand i Tonsser, næstformand i Sportlight Technology og bestyrelsesmedlem i Gravity Data Tidligere: Partner i KKR samt bestyrelsesmedlem hos blandt andre Visma, United Group og TDC

Partner i KKR samt bestyrelsesmedlem hos blandt andre Visma, United Group og TDC Uddannelse: Oxford University Kilde: LinkedIn

Tager man et så simpelt værktøj som en Google-søgning i brug, er det kun en LinkedIn-profil, der løfter lidt af sløret for, hvem den 46-årige danske rigmand er. Ellers er han så godt som usynlig. De mest basale informationer som hans fødselsdato, om han er gift, om han har børn, og hvor han er født, er heller ikke til at finde.

Men det overrasker ikke ligefrem Pierre Danon.

»Det undrer mig ikke. Men folk, der arbejder i private equity, har jo aldrig deres ego placeret i pressen. Den ligger i deres succes og sejre i de handler, de laver. Men som sagt undrer det mig ikke, at der er så få informationer omkring ham derude.«

Det var også i tiden hos amerikanske KKR, at Henrik Kraft stiftede med bekendtskab med serbiske Dragan Solak. Manden, der ejer United Group. En koncern, der har været Serbiens største tv- og internetudbyder, og som ejer flere tv-kanaler.

Henrik Kraft har stiftet Sport Republic sammen med Rasmus Ankersen – et særdeles velkendt ansigt i fodboldmiljøet. Foto: Henning Bagger Vis mere Henrik Kraft har stiftet Sport Republic sammen med Rasmus Ankersen – et særdeles velkendt ansigt i fodboldmiljøet. Foto: Henning Bagger

I sin tid hos investeringsfirmaet var det nemlig med Henrik Kraft i spidsen, at KKR valgte at smide penge i den serbiske mastodont. Den danske rigmand sad således i bestyrelsen i United Group fra foråret 2014 til december 2015.

Men efter små ti år hos KKR sagde Henrik Kraft i begyndelsen af 2016 farvel til den amerikanske investeringsfond – og det er ikke noget, man bare lige gør.

»Når folk forlader KKR med den succes, som han havde, så har man penge. Det er helt sikkert,« forklarer Pierre Danon med et grin.

Efterfølgende har Henrik Kraft i særdeleshed beskæftiget sig med investeringer i sportsteknologiske selskaber som blandt andre Tonsser og Sportlight Technology. Han er ligeledes også involveret i firmaet TransferRoom, der er stiftet af Rasmus Ankersens bror, Jonas Ankersen.

Men nu har Henrik Kraft altså taget et helt nyt og afgørende stort skridt. Han har således trukket på sin relation til United Group og fået Dragan Solak med ombord på Southampton-skibet.

Ifølge B.T.s kilder i det engelske forbliver Southamptons bestyrelse den samme på trods af Sport Republics overtagelse. I stedet bliver der etableret en ledelsesbestyrelse over Southamptons, der skal styre Premier League-klubben samt de resterende klubber, der på sigt kommer ind i konglomeratet.

Det er i den, at Henrik Kraft i selskab med blandt andre Dragan Solak og Rasmus Ankersen kommer til at sidde.

B.T. har af flere omgange forsøgt at få Henrik Kraft i tale. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Overraskende nok.