»Du kan sige rigtig mange gode ting om Lars Høgh, men han var først og fremmest en fantastisk person på alle mulige måder.«

Sådan siger den tidligere danske fodboldlandstræner Åge Hareide til B.T. dagen efter, at Lars Høgh sov stille ind efter flere års kamp mod kræft i bugspytkirtlen.

Den 68-årige nordmand arbejdede sammen med OB-legenden fra 2016 til 2020, mens de begge var en del af staben omkring landsholdet. Og her opstod et helt særligt venskab mellem de to tidligere fodboldspillere.

»Jeg havde et meget, meget tæt forhold til Lars. Vi var eksempelvis på ferie sammen på Mallorca, efter vi havde været til VM i Rusland i 2018. Vi så hinanden privat, og de har ligeledes besøgt os i Norge i løbet af årene.«

Åge Hareide havde et tæt og privat forhold til Lars Høgh. Foto: Liselotte Sabroe

Det tætte forhold, som Åge Hareide havde til Lars Høgh, har også betydet, at de har holdt kontakten med hinanden til det sidste.

»Vi har talt meget sammen, efter jeg stoppede som landstræner for Danmark. Vi har hele tiden holdt kontakten ved lige over sms,« siger fodboldtræneren og fortsætter:

»Det har været hårdt for ham de seneste år. Jeg ved, at han har kæmpet meget hårdt de seneste år. Desværre måtte han opgive kampen til sidst. Det er trist, og det er hårdt. Gårsdagens nyhed påvirkede selvfølgelig også mig meget.«

Lars Høgh nåede at blive 62 år, inden han døde onsdag aften med sin hustru, Tine, ved sin side. Målmanden bag OBs mirakel i Madrid i 1994 har fungeret som målmandstræner på landsholdet siden 2007.

Og hvis du spørger Åge Hareide, så har den nu afdøde fodboldlegende spillet en hovedrolle ved diverse landsholdssamlinger på flere måder.

»Når man sætter et landshold og en stab sammen, så er det meget vigtigt, at positive mennesker er en del af det. Sådan et menneske var Lars. Og så har han haft et indgående kendskab til Kasper Schmeichel, siden han var en dreng. Det var dejligt at have så fantastisk et menneske som en del af staben.«

Lars Høgh fik den nedslående besked om kræft i bugspytkirtlen i 2018. Det er en sygdom, som 93 procent ikke overlever. Alligevel har fynboen kæmpet en imponerende kamp, hvor han flere gange har slået kræften tilbage.

Han modtog mere kemo, end nogen anden med samme diagnose nogensinde har modtaget på sygehuset i Odense.

Lars Høgh sov stille ind onsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe

Mange mennesker har sat ord på målmandslegenden de seneste tre år. Og de har alle sammen været enige om en ting – du kan ikke sige noget dårligt om Lars Høgh.

Det er noget, som Åge Hareide erklærer sig enig i. Samtidig ved den tidligere danske fodboldlandstræner præcis, hvad han kommer til at savne mest ved sin tidligere kollega og ven.

»Lars havde altid en glæde, og han mødte dig altid med et smil. Hans glæde og smil er det, som jeg kommer til at savne mest,« lyder det afsluttende fra Åge Hareide.

Lars Høgh er noteret for 817 førsteholdskampe for OB. Han efterlader sig konen Tine, datteren Josefine, sønnen Jonas og tre børnebørn.