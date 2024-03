Rasmus Højlund bomber kasserne ind i Premier League for tiden.

Med fem mål i de seneste fem kampe blev den danske landsholdsstjerne den næstyngste spiller nogensinde til at have scoret i fem Premier League-kampe i træk, da han bankede Manchester United i front i weekendens 2-1-sejr over West Ham.

Og fortsætter den formstærke 21-årige angribers stime, når han og de øvrige 'Røde Djævle' gæster oprykkerne fra Luton Town, så skriver han sit navn endnu et sted i Premier Leagues historiebøger.

Lykkes det danskeren at score, så er han nemlig den yngste spiller nogensinde til at have scoret i seks Premier League-kampe i streg i den bedste engelske rækkes historie.

I skrivende stund ligger rekorden hos Newcastles Joe Willock, der i en alder af 21 år og 272 dage nettede seks gange for the Magpies i foråret 2021.

Rasmus Højlund fyldte 21 den 4. februar i år og er altså et par hundrede dage yngre end Willock var, da han i sin tid nappede rekorden.

I sin debutsæson for Manchester United er det indtil videre blevet til 11 scoringer i 29 kampe for den danske superstjerne set over alle turneringer.

