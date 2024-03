Rasmus Højlund smadrer i øjeblikket Premier League for Manchester United.

Den danske landsholdsbomber er i storform og har braget bolden i kassen for De Røde Djævle i sine seneste fem Premier League-kampe i streg.

Og med søndagens uhyre vigtige scoring til 0-1 i sejren over Aston Villa spiller angrebsstjernen sig ind i exceptionelt flot selskab.

Med sine blot 21 år og syv dage på bagen er Rasmus Højlund nemlig nu den næstyngste spiller nogensinde til at score i fem Premier League-kampe på stribe.

Kun én enkelt spiller har altså formået at levere den imponerende præstation i en yngre alder – og det er ikke hvem som helst:

Den franske måltyv Nicolas Anelka.

Tilbage i november 1998 lagde den dengang blot 19-årige angriber bolden i nettet i fem Premier League-kampe i streg for Arsenal og overgår på den måde Højlunds vilde målform.

De fem kasser får Højlund formentlig mulighed for at gøre til seks på stribe, når Manchester United søndag skal en tur til oprykkerne fra Luton Town.

Du kan se danskerens flotte scoring mod Aston Villa i videoen øverst i artiklen.