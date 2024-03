Scott McTominay scorede det afgørende mål mod Aston Villa, som havde udlignet Rasmus Højlunds føringsmål.

Rasmus Højlund er flyvende i Premier League.

Søndag aften scorede han for femte kamp i træk, da Manchester United var på besøg hos Aston Villa og vandt 2-1.

Den danske angriber scorede målet til 1-0 i første halvleg, inden Aston Villa efter et voldsomt overtag udlignede midtvejs i anden halvleg.

Med fire minutter igen af den ordinære spilletid dukkede Scott McTominay op i feltet og headede Manchester United til sejr.

Christian Eriksen kom ikke på banen, men han kan glæde sig over, at Manchester United på sjettepladsen nu har fem point op til netop Aston Villa på femtepladsen.

Manchester United kom godt i gang med opgøret, og vi skulle blot vente 17 minutter på, at Rasmus Højlund viste målnæsen frem.

Harry Maguire headede et hjørnespark ned for fødderne af danskeren, som var helt fri få meter fra mål. Med en hurtig afslutning sendte han kuglen mellem benene på den argentinske verdensmester Emiliano Martínez i målet.

Højlund har nu scoret et mål i sine seneste fem Premier League-kampe.

Allerede inden sit mål havde han haft en stor chance, men efter målet forsvandt han en smule ud af kampen. Aston Villa tog nemlig over.

I en lang periode pressede værterne voldsomt på, og André Onana måtte flere gange på overarbejde i Manchester Uniteds mål. Blandt andre John McGinn kom tæt på, da han forsøgte sig fra stor afstand efter 23 minutter.

United holdt Aston Villa stangen halvlegen ud, men efter pausen gik det galt.

Efter et hav af chancer var der endelig bingo for Aston Villa efter 66 minutter. Efter et hjørnespark dansede bolden rundt i feltet, inden den havnede i den ene side af feltet hos Leon Bailey.

Han sparkede bolden hårdt ind foran mål, hvor Douglas Luiz fikst vippede den op i loftet af målet. Samme Luiz fik en gigantisk chance 11 minutter senere, men afslutningen var uden snert, og Onana reddede.

På det tidspunkt så det ud til, at Aston Villa skulle løbe med alle tre point. Men sådan gik det ikke. Scott McTominay steg op til et veldrejet indlæg fra Diogo Dalot og lukkede munden på tilskuerne på Villa Park.