Rasmus Højlund har scoret i sine sidste fem Premier League-kampe, og Manchester United fik en 2-1-triumf efter en sen scoring af Scott McTominay.

Den danske frontløber gjorde det igen og var med til at skaffe tre ultra-vigtige point i en kamp, der var lige ved at gå galt i anden halvleg.

Kære Danmark, vi er vidne til noget ganske unikt med Rasmus Højlund!

Han åbnede ballet mod Aston Villa, og den 21-årige kraftkarl har nu fem Premier League-kasser i streg og 11 scoringer i alt for Manchester United.

Han er den næstyngste nogensinde til at score fem gange i streg i Premier League. Nicolas Anelkahar rekorden, der er sat i 1998.

Vi danskere skal droppe den vanlige skepsis og korslagte arme og bare gå all in amok på Højlund, som kunne han skaffe Store bededag tilbage som fridag - han fortjener det.

Landsholdstjernen arbejdede som pisket, afsluttede iskoldt og var med i alle de farlige aktioner.

Indsatsen har alle dage været der - og det har givet ham lang snor hos Erik ten Hag og den jævne fan - men nu kan alle bokse checkes af.

Anden halvleg trækker dog ned, for her mistede hele holdet skarpheden og bragte sejren i fare.

Højlund sendte let bolden i mål. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Højlund sendte let bolden i mål. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Vi griner med det ene øje og græder med det andet, for banen er lukket land for Christian Eriksen.

Der er større chance for, at Cecilie Haugaard lægger et 'Instagrimt' billede ud, end at fynboen gør sig gældende hos Manchester United lige nu.

Tredje kamp i streg på bænken, og vi er klar til at trykke på den røde alarmknap forud for EM, hvor Danmark har brug for et kampfit Eriksen.

De Røde Djævle lever endnu.

De halser fortsat efter i kampen om Champions League-billetterne, og det er der, de skal være på trods af den store skuffelse i gruppespillet i år, hvor Højlund ellers bombede løs, mens der var åbent hus i eget felt, og målene væltede ind mod dem.

Vi vil se den danske komet mod de allerbedste i verden, men der er lang vej hjem - og både Aston Villa og Tottenham skal fanges for, at de kan være sikre på adgang til verdens fornemmeste klubturnering.

Matchvinder Scott McTominay blev tiljublet på dansk. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Matchvinder Scott McTominay blev tiljublet på dansk. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Lige før anden halvleg kunne man se Højlund i spillertunnellen, men det var ikke en mand, der bare hang og zonede ud for sig selv - han var i færd med at give den tidligere Real Madrid-stjerne Raphaël Varane en vigtig besked.

Danskeren er u-bange og udadvendt, og holdkammeraterne kunne også se ham gå ud til anden halvleg med knyttede næver. Energien var der, og det var der brug for i anden halvleg, hvor sejren skulle kæmpes hjem.

Manchester United med dansk spydspids har været flyvende i 2024, og nu venter opgør mod Luton og Fulham, som skal give fuld gevinst.

Det er svært at se nogle af de to hold stoppe Højlund, der bare skal fortsætte sin gode stime med mål. Han er helt på rette vej, og holdet kan tage med, hvis de vil.