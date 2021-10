Navnet på en af verdens største fodboldtrænere er dukket op i forbindelse med et nyt internationalt læk.

Her viser dokumenter, at Manchester City-træneren Pep Guardiola har gemt, hvad der svarer til 3,7 millioner kroner på en konto i Andorra. Penge, han efterfølgende ikke indberettede til de spanske skattemyndigheder.

Det skriver den spanske avis El Pais, der sammen med en lang række af andre medier har fået adgang til et læk af interne dokumenter gennem det internationale journalistnetværk ICIJ.

Et læk, der er blevet døbt Pandora Papers og består af over 11,9 millioner filer og dokumenter 'fra alle verdensdele'.

Ifølge avisen skulle Guardiola have placeret den løn, han fik i sine to sæsoner som aktiv fodboldspiller i klubben Al-Ahli i Qatar fra 2003 til 2005, på en konto i Andorra.

Men da han efterfølgende vendte tilbage til Spanien for sidenhen at stå i spidsen for FC Barcelona, indberettede han ikke de penge til de spanske skattemyndigheder.

I stedet gemte den i dag 50-årige mestertræner pengene på kontoen i fyrstedømmet frem til 2012, hvor han så udnyttede en midlertidig økonomisk amnesti, som den daværende spanske premierminister Mariano Rajoy indførte.

Her regulerede Guardiola næsten 500.000 euro svarende til 3,7 millioner kroner og betalte en afgift på ti procent af den rente, som midlerne havde genereret i løbet af de fire foregående år.

Foto: ANDY RAIN Vis mere Foto: ANDY RAIN

Spansk lov siger nemlig, at skattemyndighederne kun kan gå fire år tilbage fra den dato, hvor en selvangivelse skulle have været indsendt for at gennemgå, hvor meget skat der skulle have været betalt.

El Pais beskriver også, hvordan Pep Guardiola har været registreret som den juridiske repræsentant for selskabet Repox Investments mellem 2007 og 2012.

Selskabet blev oprettet fire måneder, før han tog over som cheftræner for FC Barcelonas B-hold, inden han et år senere indtog den eftertragtede plads som cheftræner for alle stjernerne i den catalanske storklub.

Selskabet fungerede i praktisk som et skuffeselskab, som blev oprettet for at 'sikre hans identitet' og dermed skjule, at han var indehaver af kontoen i Andorra.

Pep Guardiola er en af de mest succesfulde managere i nyere tid.

Forud Manchester City og FC Barcelona har han også stået i spidsen for tyske Bayern München.

I alt har han som træner vundet 33 titler – heriblandt tre Premier League-titler samt to triumfer i Champions League med Barcelona.