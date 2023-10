Thomas Gravesen fik saftevanden galt i halsen, da han sad og overværede Danmarks mareridtsindsats mod San Marino.

Christian Eriksen og kompagni fik resultatmæssigt reddet kastanjerne ud af ilden med 2-1-sejren, men dagen derpå har 'Graver' stadig ikke fået pulsen ned.

»Jeg havde blandet mig en kande saftevand, sat mig til rette med min iPad og var klar til at se Danmark maltraktere San Marino. Men den første halve time, var jeg totalt i chok, over hvad jeg så,« siger Thomas Gravesen til B.T.

»Holdet, der slet ikke var tændt. Slet ikke var klar over, at det var EM-kvalpoint, det drejede sig om. Et hold med store stjerner, når man kigger på papiret. Men man tænker, hvad er det, der foregår. Hvor er deres stolthed, gnist for at spille på det danske landshold?«

Hjulmands tropper leverede en totalt apatisk indsats mod et mandskab, der ligger på verdensranglistens sidsteplads.

Men det var kulminationen på en lang periode, hvor landsholdet slet ikke har ramt sit niveau.

»Hjulmand var rådvild omkring det, der foregik. Han kan slet ikke sætte sit hold op til at præstere det, som det kræver at spille på det danske A-landshold.«

»Jeg er jo tilhænger af det danske landshold og de spillere, vi har, når de præsterer. Men det virker som om, at nogle af spillerne ikke skal præstere mere for at komme på landsholdet. Som om, deres relationer er nok. Det er jeg skuffet over. Man må ikke være selvskrevet, uanset om man har 50 eller 130 landskampe,« fastslår Thomas Gravesen.

Thomas Gravesen spillede 66 landskampe. Her ses han mod Frankrig i 2002. Foto: Patrick Hertzog/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere landsholds- og Real Madrid-profil savner mere konkurrence om pladserne i Kasper Hjulmands trup.

»Hver gang man kommer, skal man vise, at landsholdet betyder allermest. Det manglede jeg tirsdag, og jeg har manglet det siden VM-fadæsen i Qatar. Jeg har set et livsforladt landshold med mangel på glæde og sammenhold.«

Det er ikke så grelt, at Kasper Hjulmand fortjener en fyreseddel, mener Thomas Gravesen. Men en række af landsholdets største profiler skal sendes på bænken.

Og det lige nu.

»Simon Kjær, Christian Eriksen, Pierre-Emil, Kasper Schmeichel. Skal jeg blive ved? Hvor er de henne? De er blevet for gamle, der er ikke mere liv i dem. Jeg vil have dem af holdet nu for at se, om de er lavet af det rigtige stof, eller de bare siger tak for nu« siger Thomas Gravesen.

»Hjulmand har nok kredit til at vise, at han skifter nogle spillere ud og sender dem på bænken. De har fået nok af det, der hedder landshold. De er løbet tør, og det er blevet hverdag for nogle af dem. Så er det ikke tid til dem mere. Du skal kraftedeme vise, at du vil det her.«

Den voldsomt skuffende stime har fået Thomas Gravesen til at overveje, om det danske landshold bare ikke er bedre, end de skuffende præstationer, vi er blevet fodret med gennem denne EM-kvalifikation.

»Jeg kan slet ikke forstå, at vi på papiret har et landshold, der er fyldt med stjerner, der bliver solgt for 100, 200, 500 millioner kroner. Jeg ved ikke, om vi har for store forventninger til et hold, der er middelmådigt, måske er under middelmådigt,« tordner han.

Pierre-Emile Højbjerg er en af de spillere, der fortjener en tur på bænken, hvis man spørger Thomas Gravesen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi spiller en kamp ude mod San Marino, der er verdens ringeste fodboldhold. Det er verdens ringeste fodboldhold! Der findes ikke nogen, der er ringere end det hold, vi spillede mod tirsdag!«

Thomas Gravesen bed særligt mærke i en episode i opgøret mod San Marino, hvor Rasmus Højlund røg i græsset efter en svinestreg fra en modspiller.

Men ingen af danskerne stillede sig frem for at forsvare Manchester United-stjernen.

»Hvis Stig (Tøfting, red.) og jeg havde spillet i går, da Højlund blev sparket af ham fra San Marino, så var der sket noget helt helt andet. Det kan jeg sige dig,« siger Thomas Gravesen.

»Pierre-Emile stod bare med armene ud til siden. Gør nu noget! Så løb modspillerne efter Højlund, og der var ikke en eneste holdkammerat henne og beskytte ham. Hvor er fællesskabet henne? Hvor er den ring, der blev lavet, da Eriksen havde et kollaps i Parken? Der var en ring rundt om ham, men der er sgu ikke nogen ring om det her landshold her. Der er et landshold, der er der bare for at være der. «

»Det er simpelthen for dårligt, at vi har et landshold, der ikke er i harmoni og bakker hinanden op. Det nytter kraftedeme ikke bare at sige det, man må sgu vise det. Pierre-Emile, du er dobbelt så stor som de andre. Stil dig da ind foran og skub dem væk, hvis de render efter topangriberen. Beskyt nu dine spillere!«

På trods af det skuffende fodboldspil har Danmark skæbnen i egen hånd i EM-kvalifikationen forud for kampene mod Nordirland og Slovenien.

Men det er slet ikke nok, når man hedder det danske landshold, mener Thomas Gravesen.

»Lige nu har vi et rigtig dårligt landshold. Vi har point nok til selv at afgøre det, men vi spiller dårlig fodbold, har en dårlig udstråling. Intet liv, intet tempo, ingen gnist,« lyder det fra manden med de 66 landskampe.

Inden han kommer med en sidste opsang om kampen mod San Marino.

»Hvad fanden er det for en lunten rundt midt inde på banen, hvad er det for en lunten rundt op og ned ad linjerne?«