Zlatan Ibrahimovic mestrer det dér med at stjæle opmærksomheden.

I en alder af 40 år stjæler svenskeren stadig overskrifter for sine præstationer på fodboldbanen, hvor han i skrivende stund er blandt de mest scorende spillere i den igangværende Serie A-sæson.

Men AC Milan-bomberen har også sendt en noget aparte julehilsen til sine mange følgere på sociale medier.

Du kan se det kryptiske opslag herunder.

Ofte kalder man julen for hjerternes fest og forbinder den med kærlighed, men man må bare sige én ting: I dette tilfælde er Zlatan Ibrahimovic gået den lodret modsatte vej.

På flere af sine konti har han nemlig valgt at dele et billede af et stearinlys, som er formet som en... ja, altså se selv.

Opslaget er ledsaget af teksten 'Merry Chriztmas.'

Men som om, at den hilsen ikke er bizar nok i sig selv, har flere vakse følgere lagt mærke til, at det ikke er første gang Zlatan Ibrahimovic lægger en kryptisk julebesked op.

Sidste år gjorde han sig OGSÅ bemærket med et opslag, der til forveksling mindede rigtig, rigtig meget fra opslaget anno 2021. Bedøm selv.

Zlatan Ibrahimovic har kontrakt med AC Milan indtil sommeren 2022.

Tidligere har han spillet i et hav af klubber.

AC Milan af flere omgange, men også rivalen fra Inter har haft svenskeren på holdkortet.

Det har Malmö, Ajax Amsterdam, Juventus, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United og Los Angeles Galaxy også.