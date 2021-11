Spanieren Alvaro Morato har haft nogle hårde måneder – både på landsholdet og i Juventus.

Angriberen har nemlig ikke ramt sit normale høje niveau, og det har betydet, at han har lavet meget få mål. Og det har der været utilfredshed omkring.

Eksempelvis under sommerens EM-slutrunde. Her buhede Spaniens fans af Álvaro Morata, mens han familie modtog trusler på de sociale medier.

'Jeg håber, at dine børn dør,' lød det eksempelvis i en besked, som var rettet mod angriberen. Den behagelige periode har naturligvis sat sine spor.

29-årige Alvaro Morata. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere 29-årige Alvaro Morata. Foto: MARCO BERTORELLO

Det fortæller Álvaro Morata i et interview. Det skriver Daily Mail.

»Der har været perioder, hvor jeg ikke havde lyst til at stå ud af sengen. Jeg har altid sagt, at der er dårlige tider, og jeg havde måske været en anden spiller med et andet mindset,« siger han og fortsætter:

»Det er aldrig rart at blive buhet af. Vi er ikke maskiner, og jeg ved, hvad der forventes af mig.«

Den tidligere Real Madrid og Chelsea-målscorer har taget sin dårlige EM-form med til Italien, hvor han kun har scoret fire mål i 14 kampe for Juventus.

29-årige Álvaro Morata erkender afsluttende i interviewet, at han føler et større pres end normalt. Der mangler nemlig en bestemt spiller i den italienske storklub.

»Vi har alle været under pres, siden Cristiano Ronaldo forlod klubben. Særlig mig selv, fordi jeg er på lån. Men du er selv herre over din skæbne. Så jeg må arbejde.«