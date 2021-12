Den 81-årige brasilianske fodboldlegende Pelé fortsætter sin kamp med helbredet.

Det bekræfter Albert Einstein-hospitalet i São Paulo i en pressemeddelelse, hvor man fortæller, at Pelé er indlagt for at blive behandlet for tarmkræft. Kræften blev opdaget tilbage i september, og kort efter blev han opereret første gang. Nu er der så brug for mere behandling.

Hospitalet meddeler, at Pelé er i stabil tilstand, og at man satser på at udskrive ham i de kommende dage. Det er i hvert fald håbet i første omgang.

Det var i forbindelse med et rutinetjek tidligere på året, at lægerne konstaterede en tumor i tarmen. Og det er langtfra første gang, at brasilianeren har problemer med helbredet.

Pelé under genoptræning i september, da kræften blev konstateret. Foto: INSTAGRAM @PELE Vis mere Pelé under genoptræning i september, da kræften blev konstateret. Foto: INSTAGRAM @PELE

Tidligere har han kæmpet med urinvejsinfektioner, og han var også forhindret i at tænde den olympiske flamme i 2016, da legene kom til Rio. Her måtte han stå over på grund af hofteproblemer.

Pelé blev i første omgang udskrevet tilbage i oktober, hvor han blev opereret og lå på intensiv i flere dage.

»Jeg er så glad for at være hjemme igen. Jeg vil gerne takke hele hospitalet, som gjorde mit ophold behageligt med en menneskelig og meget empatisk velkomst. Tak til jer alle, der på lang afstand har gjort mit liv fuldendt med så mange kærlighedsbeskeder,« skrev legenden på Facebook dengang.

Mange betragter Pelé som en af historiens allerbedste fodboldspillere. Sammen med Brasilien har han vundet VM hele tre gange – i 1958, 1962 og 1970.