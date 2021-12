Arsenal-legenden Ian Wright var i fuld gang med sit arbejde som fodboldekspert, da han modtog en tragisk nyhed.

Wright var på arbejde under FA Cup-kampen mellem Rochdale og Plymouth, da han i pausen af opgøret fandt ud af, at hans 94-årige mor var gået bort.

Nyheden ramte ham blot 30 sekunder inden, han skulle på skærmen. Wright hastede væk fra stadion for at være tæt på familien.

Hans fravær blev da også italesat af kollegaen Mark Pougatch, der var vært på udsendelsen.

Ian Wright er ekspert hos ITV. Foto: Andrew Yates

»Jeg er bange for, at Ian ikke er med hos her i pausen på grund af en familiesituation, så han er taget af sted til der, hvor der er allermest brug for ham – til hans familie,« lød ordene.

Ian Wright har tidligere ikke lagt skjul på, at han havde en yderst traumatisk barndom, hvor han overværede sin mor, Nesta, få tæv af stedfaderen.

Men forholdet til moren har også været problematisk.

Hun slog ham også.

»Hun tævede mig regelmæssigt, men det var de ting, hun sagde, der gjorde mest ondt,« har han tidligere fortalt The Sun om en episode, der satte dybe spor.

»Hun sagde ikke bare ordene. Hun sagde: 'Jeg ville ønske, jeg havde fået en abort'. Hun sagde det et par gange til mig, jeg vidste, hvad det betød. Når du hører det som otte-ni-årig, bliver det et problem, når du bliver ældre,« lød det fra Wright.

58-årige Wright stoppede karrieren i år 2000.

Han huskes især for sine mange år og mål i Arsenal i midten af 1990erne.