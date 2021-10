U12-drengene i Boldklubben Skjold fik sig mandag en gedigen overraskelse, som de højst sandsynligt vil huske i meget lang tid.

De unge drenge troede ellers, at mandagens træning blot var en almindelig en af slagsen, men det var den langtfra.

Landsholdsstjernen Pierre-Emile Højbjerg havde nemlig valgt at give dem et visit, og børnenes øjne lyste da også op, da midtbanespilleren trådte ind på kunstgræsset på Østerbro, hvor træningen foregik. Det skriver TV 2.

Det var en Pierre-Emile Højbjerg i hjælpsomt humør, der dukkede op til U12-træningen, idet han agerede gæstetræner. Men det var ikke den eneste måde, Højbjerg var betænksom på.

Han havde også besluttet at donere hele 250.000 kroner af egen lomme til klubben.

»Jeg er glad for at være et sted i min karriere og et sted i mit liv, hvor jeg kan få lov til at give tilbage til nogle af dem, som har store drømme,« siger Pierre-Emile Højbjerg til TV 2.

En svært begejstret formand for Boldklubben Skjold Jan Sørensen fortæller da også, at den kvarte million falder et tørt sted. Pengene betyder, at klubben har en fantastisk mulighed for at højne kvaliteten i københavnerklubben.

Da Pierre Emile-Høbjerg var en ung knægt, var han ungdomsspiller i Boldklubben Skjold, hvorfor han nok har valgt at donere pengene til netop Boldklubben Skjold.

Efter sin ungdomstid har Højbjerg været forbi flere prominente adresser. Listen lyder blandt andet på Bayern München, Schalke 04 og Tottenham, som han nu spiller for.

I øjeblikket træner det danske landshold op til kampene imod Moldova og Østrig, der spilles henholdsvis 9. og 12. oktober. Her har danskerne mulighed for at sikre sig kvalifikation til VM i Qatar.

Den hårdtarbejdende midtbanespiller har optrådt ved 50 landskampe. I de kampe er det blevet til fire landskampsmål.