Allan Nielsen har været fan af OB og Lars Høgh siden 1982.

»Jeg har fulgt dem, siden de vandt det danske mesterskab i 1982. Dengang var jeg syv år, og vi løb en æresrunde med spillerne inde på banen,« husker Allan Nielsen.

Derfor er han også mødt op uden for kirken til Lars Høghs bisættelse tirsdag eftermiddag for sende høghen på den sidste tur.

»Det er virkelig en trist dag. Vi vil vise ham en sidste respekt,« forklarer Allan Nielsen.

Men det er ikke kun Lars Høgh, der skal hyldes, mener Allan Nielsen og hans fan-kammerater. Lars Høghs hustru, Tine, fortjener i den grad også en hyldest.

»Hun har stået bag ham i alle årene.«

Derfor har Allan Nielsen og en gruppe af hans venner fået lavet et banner med et billede af Lars Høgh og hustruen, Tine, med teksten: 'Tak for lån, Tine'.

Et banner, som de første gang viste frem på stadion søndag præcis 8 minutter og 17 sekunder inde i pokalkampen mod Randers, hvor Lars Høgh blev hyldet med klapsalver og stadionsang.

Allan Nielsen er idémand til et banner, hvor han og andre fans hylder Lars Høghs hustru, Tine.

Og mens Lars Høgh blev bisat i Sankt Knuds Kirke - domkirken i Odense - foldede Allan Nielsen og vennerne banneret ud foran kirken.

»Det er så flot, at hun har været med ham alle årene. Derfor ville vi gerne hylde Tine med det her banner.«

Allan Nielsen lægger ikke skjul på, at han mener, at det er en af de helt store personligheder, som vi har sagt farvel til i dag.

»Han er den største odenseaner siden H.C. Andersen!«

»Tænk, at vi har fået lov at opleve ham,« funderer Allan Nielsen.

Han håber, at Odense nu vil hylde og huske Lars Høgh for eftertiden.

»Jeg håber, at byen kan finde ud af at hylde ham ordentligt. Han er lig med Odense.«

»Han burde have en plads opkaldt efter sig. For eksempel kunne man opkalde byens største plads, Flakhaven, efter ham. 'Lars Høghs Plads',« foreslår Allan Nielsen.

Han bliver enormt påvirket, når han tænker tilbage på den seneste uges tid, efter beskeden om Lars Høghs død kom frem.

»Jeg sad og så morgen-tv torsdag morgen (dagen efter Lars Høghs død, red.), og da billedet af Lars Høgh og årstallene for hans fødsel og død kom frem, der knækkede filmen for mig.«

»Det er som at miste et familiemedlem. Jeg er jo vokset op med ham.«