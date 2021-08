Avisen Corriere dello Sport skrev tidligere torsdag, at Christian Eriksen var tilbage på fodboldbanen om fire til måneder.

Men det passer ikke. Det fortæller Christian Eriksens agent, Martin Schoots, til Ritzau.

'For at være helt ærlig har jeg ikke hørt ham sige det. Og jeg er sikker på, at han ikke sagde det. Der er intet pres og ingen tidshorisont,' skriver agenten i en sms-besked.

Den italienske avis mente, at den danske landsholdsstjerne skulle have fortalt om tidshorisonten til sine holdkammerater.

Ifølge Corriere dello Sport skulle Christian Eriksen have sagt følgende til målmanden Samir Handanovic samt flere af holdkammeraterne:

»Det gik godt… om fire-fem måneder går jeg i gang med at spille igen.«

Efterfølgende tilføjede avisen, at den tidligere Tottenham-stjerne ikke var i tvivl om sin fremtid på fodboldbanen.

»Kort fortalt har spilleren med nummer 24 på ryggen ingen tvivl om sin fremtid på grønsværen. Det vides stadig ikke, om hans eventyr fortsætter i Serie A eller i en liga, hvor en ICD-enhed er tilladt. Det får vi afklaret i løbet af de kommende uger og måneder.«

Christian Eriksens arbejdsgiver Inter meddelte onsdag, at danskeren var landet i Milano for at hilse på sine holdkammerater. Og Serie A-klubben fortalte, at landsholdsspilleren så godt ud.

»Eriksen har det godt og er i fremragende fysisk og psykisk forfatning,« skrev Inter således i en kort meddelelse.