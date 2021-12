Christian Eriksen fortsætter med sin genoptræning, mens han drømmer om en retur til fodboldbanen, siger hans agent.

Den danske fodboldstjernes navn er igen kommet på alles læber, efter han fredag officielt blev løst fra sin kontrakt med den italienske storklub Inter. En fremtid i Italien var umulig grundet landets love, der forhindrer Eriksen i et comeback grundet sin indopererede ICD-enhed.

Efter sit kollaps i sommer under EM-kampen mod Finland har der ellers været stille om Eriksens næste træk, men i december er der kommet skred i udviklingen.

B.T. kunne for knap tre uger siden fortælle, at Eriksen genoptrænede på sin gamle klub OBs anlæg. Efter flere dages skriverier i denne uge blev fodboldfremtiden hos Inter afklaret med en uundgåelig afsked, der nu efterlader danskeren som en fri fugl.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Især OB har bejlet til Eriksen, og ifølge den store italienske avis Gazzetta dello Sport er både Odense-klubben og FCK angiveligt interesseret i Eriksen.

B.T. har været i skriftlig kontakt med Eriksens agent, Martin Schoots, der forholder sig til danskerens fremtid, det mulige danske comeback og drømmen om Premier League, hvor Eriksen spillede fra 2013 til 20220 for Tottenham.

Hvad er de næste skridt for Christian Eriksen i de kommende uger?



»Christian er hjemme i Milano, hvor han og familien stadig bor. Han har arbejdet meget hårdt over de seneste måneder. Det fortsætter han med at gøre.«

Er den danske liga overhovedet relevant for en spiller af Eriksens kaliber?

»På et vist tidspunkt i en karriere vil næsten alle spillere gerne hjem. Men det handler først om at komme tilbage til professionel fodbold. Trin for trin har Christian skabt en fantastisk karriere. Han er den eneste Ajax-spiller, der har fundet fem trofæer i en alder af 21. Han lavede flest assist i den bedste liga i verden, da han var i England. Han opnåede 100 landskampe for Danmark i en alder af 28 - havde det ikke været for corona, var det sket som 27-årig. Det er den samme trin-for-trin-tilgang, Christian følger i sin genoptræning. Det har gjort ham godt tidligere. Og det vil gøre ham godt nu.«

Har du som hans agent været i dialog med danske klubber?



»Det er noget, jeg ikke vil kommentere på.«



I en artikel af Gazzetta Dello Sport nævnes både FCK og OB som interesserede. Kan du kommentere på det?

»Det er det samme svar som ovenover.«

Eriksen havde nogle fantastiske år i Premier League. Er målet at komme tilbage hertil?



»Først og fremmest handler det om at komme tilbage. Vi kan drømme, og det er uden tvivl en fantastisk liga, men det, der gør forskellen, er hårdt arbejde og lidt held. Det eneste, vi ved, er, at det ikke bliver Italien.«

Der er ingen tvivl om, at danske fans drømmer om at se Eriksen i en landsholdstrøje igen. Med den nuværende optimisme er det danske landshold noget, han kan drømme om at komme tilbage til?

»Landsholdet har været Christians drøm, siden han var knægt. Men virkeligheden fortæller os, at der er andre ting på dagsordenen lige nu.«

Eriksen havde oprindeligt kontrakt med Inter frem til sommeren 2024, men efter fritstillingen kan interesserede klubber frit hente Eriksen.