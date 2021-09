12.juni 2021.

En dato, hverken Danmark eller i særdeleshed det danske landshold nok aldrig glemmer. Og Simon Kjær slår da også fast, at han har tænkt på det så godt som hver dag.

»Der har måske været en enkelt dag eller to, hvor det ikke har strejfet mine tanker. Men ikke mere end det. Det er blevet en del af os. Tiden efter var svær for os som hold. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente, da vi kom tilbage på stadion og på banen,« siger landsholdets anfører til Bild.

Det var på den junidag, Christian Eriksen faldt om med hjertestop i Parken under den første EM-kamp mod Finland.

Simon Kjær. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Kjær. Foto: Mads Claus Rasmussen

Simon Kjær var en af de første, der styrtede hen for at hjælpe, han var med til at sørge for, holdkammeraterne afskærmede Eriksen, og det var også ham, der var med til at trøste Eriksens kæreste.

Han er blevet hyldet og hædret, og interviewet med den tyske avis er givet i anledning af, at det danske fodboldlandshold er blevet kåret til 'Årets Hold - Mannschaft des Jahres' efter deres indsats både udenfor og på banen til EM.

For ikke nok med at Danmark blev tvunget til at spille kampen mod Finland færdig - noget, der efterfølgende mødte massiv kritik fra blandt andre landsholdets træner Kasper Hjulmand - så nåede de også hele vejen til semifinalen ved årets slutrunde.

Her blev det til et nederlag til England, og den danske landsholdsanfører fortæller, at selvom særligt kampen efter Christian Eriksens kollaps selvfølgelig var svær for alle, så var det et helt andet opgør, der var hårdest for ham.

Landsholdet reagerede lynhurtgt, da Christian Eriksen faldt om. De rykkede sammen og skærmede deres holdkammerat. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Landsholdet reagerede lynhurtgt, da Christian Eriksen faldt om. De rykkede sammen og skærmede deres holdkammerat. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»For mig var den første kamp efter EM den mentalt hårdeste. Det var noget tid siden slutrunden. Nu skulle vi tilbage til Parken under normale omstændigheder, men alle de tunge minder kom tilbage,« siger Simon Kjær.

Derfor måtte han tage det hele én ting ad gangen. Opvarmning, at løbe ind, at synge nationalmelodi. Skridt for skridt.

»Det rystede mig alt sammen lidt personligt. Men da kampen startede, var det samme billede som mod Belgien og Rusland ved EM. På det stadion føler du dig mere sikker end noget andet sted i verden,« fortæller landsholdsanføreren.

Bild-prisen er ikke den første, landsholdet har fået efter årets EM. Tilbage i august modtog Simon Kjær og co. nemlig en pris fra Uefa som en anerkendelse af den indsats de leverede for Christian Eriksen.

En indsats, store dele af udlandet da også bemærkede.

For nyligt var det Liverpools manager Jürgen Klopp, der i en klumme i Liverpools kampblad skrev om Simon Kjær inden Champions League-kampen mellem det engelske mandskab og AC Milan.

»Ligesom millioner af andre mennesker blev jeg rystet over at se det, der skete ved EM i sommer, da Christian Eriksen faldt om. Der var så mange helte den aften, ikke mindst landsholdets lægestab, lægerne på stadion og dem på hospitalet. Men Simon Kjær skinnede igennem på sin helt egen måde,« lød det blandt andet.

Det danske landshold har i den grad rejst sig efter den barske oplevelse. For udover at nå semifinalen ved EM, ligner danskerne en klar deltager til VM i Qatar næste år.

Hjulmand og landsholdet har smadret igennem VM-kvalifikationen med seks sejre i seks kampe og en målscore på hele 22-0, og senest blev Israel ydmyget i Parken, da Danmark vandt 5-0.