Egentlig vil han helst fokusere på sine egne spillere. Men Jürgen Klopp har gjort en undtagelse.

Og inden aftenens kamp er det en dansk stjerne, Liverpools manager har øjnene rettet mod. Simon Kjær. Det danske landsholds anfører.

Dels fordi han spiller for AC Milan og dermed er modstander onsdag aften. Men det er særligt hans karakter og handlinger, tyskeren hylder.

»Det er muligt, Simon Kjær starter inde mod os, og det er en person, jeg tror er respekteret i hele fodbold- og sportsverdenen. Du kan se ægte lederskab i en krisesituation. Jeg tror, hele verden anerkender ham nu mere end nogensinde med alt det, der sker omkring os.«

Simon Kjær får store roser fra Jürgen Klopp inden aftenens kamp mod AC Milan. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Sådan lyder det i en klumme, den tyske træner har skrevet i Liverpools kampblad op til kampen. For ligesom alle andre så han de voldsomme scener, der udspillede sig i Parken i juni, da Danmark i første kamp mødte Finland.

En kamp, der desværre bliver husket for slutningen af første halvleg, hvor Christian Eriksen faldt om med hjertestop.

Her var Simon Kjær blandt dem, der trådte til, hjalp og var med til at beskytte både sin holdkammerat samt trøste hans kæreste.

»Ligesom millioner af andre mennesker blev jeg rystet over at se det, der skete ved EM i sommer, da Christian Eriksen faldt om. Der var så mange helte den aften, ikke mindst landsholdets lægestab, lægerne på stadion og dem på hospitalet. Men Simon Kjær skinnede igennem på sin helt egen måde,« skriver Jürgen Klopp.

Landsholdet reagerede lynhurtgt, da Christian Eriksen faldt om. De rykkede sammen og skærmede deres holdkammerat. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Et bestemt øjeblik fra den voldsomme kamp har sat sig fast i hans erindring.

Og han spår, det er et øjeblik, alle vil huske for evigt. Nemlig det, hvor landsholdsspillerne stillede sig arm i arm på rad og række for at skærme Christian Eriksen.

»Billedet af de danske spillere, der beskytter deres holdkammerat, mens han fik hjælp, bliver i min optik ikonisk i sportshistorien. Det viste medmenneskelighed på bedste vis. Medfølelse og kærlighed til deres ven. Jeg har absolut ingen idé om, hvordan han (Kjær, red.) ikke bare formåede at bevare roen i det øjeblik, men også at være så klar i hovedet, at han kunne tage de beslutninger, han gjorde i det øjeblik,« lyder de hyldende ord fra Liverpool-manageren, inden han igen på fin vis minder om, at danskeren er modstander.

Champions League-kampen mellem Liverpool og AC Milan bliver fløjtet i gang klokken 21, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.