Den tidligere Manchester United-spiller og nuværende fodboldekspert Owen Hargreaves har kæmpe forventninger til Rasmus Højlund.

Danskeren bliver præsenteret i Manchester United lørdag.

Og det bliver starten på et eventyr, hvis Hargreaves får ret i sin vilde forudsigelse.

Ifølge eksperten kommer Højlund nemlig til at score mål på samlebånd i storklubben. Det siger han til Manchester Evening News.

Hargreaves er ikke i tvivl om, at særligt fem holdkammerater kommer til at gøre livet både sjovt og nemt for den danske angrebskomet.

Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Mason Mount, Jadon Sancho og Antony skal servere sukkerbolde for den 20-årige dansker.

»Højlund kommer til at score mindst 25 mål, nemt, med deres hjælp,« siger Owen Hargreaves.

Han fortsætter med at sammenligne danskeren med det norske fænomen Erlign Haaland – som utallige andre i øvrigt har gjort.

»Højlund scorer sine mål i boksen, og det kan jeg lide. Stol på, at holdkammeraterne får bolden ind til dig. Som Erling Haaland gør det.«

Den tidligere engelske landsholdsspiller erkender dog også, at Højlund ikke bliver Uniteds frelser.

»Én mand er ikke svaret,« siger han om klubbens scoringsvanskeligheder.

Rasmus Højlund har sin kæreste, Laura Rhod Søndergaard, med i Manchester, hvor han forventes præsenteret før træningskampen mod franske Lens.

Mens Hargreaves er overbevist om Højlunds kvaliteter, forholder den engelske legende Gary Lineker sig anderledes.