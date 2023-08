Er du til nærmest uvirkelige og vilde transfers, som involverer danske landsholdskometer? Så spænd sikkerhedsselen.

I dag er det nemlig store Rasmus Højlund til Manchester United-dag.

Efter alt at dømme og ud fra de oplysninger, der strømmer ud fra medier i fodboldgale England og resten af Europa, så er det et spørgsmål om timer, før Danmarks nye angrebsstjerne officielt bliver præsenteret i selveste Manchester United.

Det kommer til at ske på storklubbens legendariske Old Trafford-hjemmebane i forbindelse med en testkamp mod franske RC Lens kl. 14.45 lørdag eftermiddag.

JUST IN: Rasmus Hojlund spotted in Manchester after a photoshoot. [@MailSport] pic.twitter.com/t9GGvGLxXK — Yung (@Yungplug0) August 5, 2023

20-årige Højlund, som skifter til United fra italienske Atalanta, har været i Manchester siden tirsdag for at færdiggøre aftalen, som blev underskrevet torsdag ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano.

I går blev angriberen spottet på vej væk fra en fotoseance, som foregik i en bygning i det indre Manchester. Her var også hans kæreste, Laura Rhod Søndergaard, til stede.

De to og flere andre i Højlunds følge blev fotograferet, mens de blev ført ind i en sort Mercedes og kørt væk fra stedet, melder den engelske presse, herunder Daily Mail, som følger det store klubskifte tæt. Se billedet herover.

Rasmus Højlund-handlen er da også en af de mest omtalte i Europa i de seneste uger, da det vækker opsigt, at det er den unge dansker, som Manchester United satser på som klubbens nye angriber.

It s Rasmus Højlund day at Manchester United, as planned and expected



Official announcement via club statement.

Højlund will be presented at Old Trafford.

Formal unveiling ahead of RC Lens game.



All documents signed on Thursday, deal to be confirmed today. pic.twitter.com/TvFAmWvkvK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023

Manchester United betaler knap 560 millioner millioner kroner plus bonusser for op til 75 millioner kroner for angriberen, som blev vejet og fundet for let for FC København for halvandet år siden.

Følg med i den store Højlund-transfer her på B.T. i løbet af dagen.