Hun har nægtet alle spekulationer, lige siden skandalen rystede Frankrig tidligere på ugen, og nu er hun da heller ikke længere i politiets søgelys.

For Paris Saint-Germain-spilleren Aminata Diallo er nemlig ikke længere mistænkt for at være involveret i det voldelige overfald på holdkammeraten Kheira Hamraoui i sidste uge.

Det skriver det franske medie L'Equipe.

Mediet skriver helt konkret, at fransk politi ikke anser 26-årige Diallo for at være mistænkt i sagen, og at politiet nu fokuserer på én af ​​Kheira Hamraouis tidligere kærester fra hendes fodboldtid i Barcelona.

Kheira Hamraoui (tv.) blev overfaldet for en uge siden. Hendes holdkammerat i PSG og på landsholdet Aminata Diallo (th.) var mistænkt for at være en af de, der stod bag. Foto: FRANCK FIFE, PAUL VERNON Vis mere Kheira Hamraoui (tv.) blev overfaldet for en uge siden. Hendes holdkammerat i PSG og på landsholdet Aminata Diallo (th.) var mistænkt for at være en af de, der stod bag. Foto: FRANCK FIFE, PAUL VERNON

Amanita Diallo udtalte sig for første gang om sagen fredag, hvor det lød, at hun 'håbede, at juridiske myndigheder afsluttede deres undersøgelse hurtigt, og hun var sikker på, at den ville ende med at vise hendes fuldstændige og totale uskyld'.

Hun blev ikke på noget tidspunkt sigtet, men hun var tilbageholdt i næsten halvandet døgn, indtil torsdag aften hvor hun blev løsladt.

Hele sagen, der har rystet Frankrig og trukket overskrifter verden over, startede torsdag i sidste uge.

Her blev de to spillere nemlig udsat for et overfald af to maskerede mænd efter en middag med det franske storhold. Aminata Diallo og 31-årige Kheira Hamraoui sad sammen i en bil, da to gerningsmænd pludselig trak spillerne ud af bilen og overfaldt dem.

Her slog de Hamraoui på benene med jernstænger, mens Diallo blev holdt fast af en af gerningsmændene. Hun slap dog fra hændelsen helt uden skader.

Fordi gerningsmændene kun påførte skade på førstnævnte, mistænkte politiet ifølge flere franske medier Aminata Diallo for at have bestilt overfaldet på sin holdkammerat.

Blandt andet på den baggrund, at de konkurrerer om den samme plads på midtbanen – både i Paris Saint-Germain og på det franske landshold.

Diallo sad ligeledes bag rattet den pågældende aften, og ifølge politiet kørte hun meget langsomt, lige inden overfaldet fandt sted.

Noget, der sammen med det faktum, at det kun var Kheira Hamraoui, der blev påført skade, gjorde, at politiet havde Diallo som mistænkt i sagen.

De to maskerede mænd stjal ifølge franske medier ikke noget fra bilen efter at have tævet løs på PSG-spilleren, hvorefter de blot flygtede tilbage i mørket.

Kheira Hamraoui har i skrivende stund ikke udtalt sig om det voldelige overfald, mens PSG ligeledes kun har kommenteret episoden ganske få gange efterfølgende.

Storklubben har blandt andet fordømt overfaldet – dog uden at sige noget om sagens detaljer.