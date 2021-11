Det hjalp ikke en dyt for manager Daniel Farke, at han lørdag førte Norwich til sæsonens første sejr med 2-1 ude over danskerklubben Brentford.

Efter kampen er han blevet fyret.

Det meddeler klubben.

Tyskeren kom til Norwich i 2017, og i sæsonen efter rykkede han klubben op i Premier League, hvilket betød, at han fik en kontraktforlængelse til sommeren 2022.

I den første sæson i den fineste række rykkede klubben ned, men holdt fast i sin manager, og det viste sig at være en god idé.

Norwich rykkede nemlig tilbage i Premier League med hele 97 point i sidste sæson, og det var klubrekord.

Derfor fik han så sent som i juli endnu en kontraktforlængelse - denne gang helt frem til 2025. Men få måneder senere er det alligevel slut.

Trods tre point i bagagen lørdag er bundplaceringen nok til at få ham fyret. Norwich har fem point efter 11 kampe og ligger næstsidst i Premier League.