Nu sker der langt om længe noget!

Andreas Christensen har snart fremtiden på plads og nærmer sig angiveligt en ny aftale med Chelsea.

For en uge siden lød meldingerne ellers fra flere store engelske medier, at forhandlingerne mellem den danske landsholdsstjerne og Premier League-storklubben var gået i stå. Helt i stå.

Men nu skriver Football Insider, at deres kilder fortæller, at 25-årige Christensen og Chelsea er i fin dialog igen, og at det ventes, at en ny aftale bliver skrevet under snart. Det samme melder den italienske transferjournalist Fabrizio Romano om.

Foto: DAVID KLEIN

I sidste uge var stemningen ellers en helt anden og meget mere kold, da Chelseas tilbud fra i sommer, ifølge flere artikler, ikke levede op til Andreas Christensens lønkrav.

Det var både The Times, Goal og The Athletic, der skrev, at 'AC', som repræsenteres i kontraktforhandlinger af sin far, Sten Christensen, og Chelsea-ledelsen ikke havde talt sammen i mere end to måneder.

Tilbage i august skulle Chelsea have præsenteret danskerne for en fireårig forlængelse – med option på yderligere et år. Lønnen skulle være i omegnen af 64 millioner kroner om året.

Det er for lidt, mente Christensen-lejren, skrev de engelske medier, men nu er der noget, der tyder på, at et gennembrud i forhandlingerne er på vej.

Christensen, som i 2013 skiftede fra Brøndby til Chelsea som 15-årig, kan frit forhandle med andre klubber til januar – hvis ikke han og Chelsea er blevet enige om en ny aftale inden.

Forsvarsprofilen har under nuværende manager Thomas Tuchel været en bærende kraft for London-klubben, som i foråret vandt Champions League.