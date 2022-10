Lyt til artiklen

Pak trøjerne væk!

Det er primært den besked, som Borussia Dortmund har sendt ud til klubbens fans, der forventes at rejse mod København de kommende dage.

For onsdag aften brager FC København og den tyske storklub nemlig sammen i Champions League, men efter de voldsomme uroligheder, der fandt sted ved klubbernes første møde i september, kommer Dortmund nu med en advarsel til de mange medrejsende fans.

»Vi vil gerne anbefale alle rejsende fans til kampen, at de ikke identificerer sig som Dortmund-fans i København,« skriver klubben på sin hjemmeside og tilføjer:

»Selv om vi altid er stolte af at vise vores sorte og gule farver i hele verden, kan det ikke garanteres, at der ikke vil være nogen provokationer eller endda trusler om vold mod uskyldige fans ved og omkring denne kamp på grund af den ekstreme rivalisering mellem nogle af klubbernes fangrupperinger.«

Advarslen fra den tyske fodboldgigant kommer på baggrund af de optøjer, der fandt sted, da de to klubber 6. september mødte hinanden i Dortmund.

Her var der voldsomme uroligheder mellem de to klubbers fans både på og uden for stadion. På stadion blev der blandt andet affyret store mængder pyroteknik mellem fanafsnittene.

Derudover var flere Brøndby-hooligans rejst til Dortmund for at støtte den tyske klub mod den danske rival. Det resulterede i overfald på FCK-fans, som flere videoer dokumenterede inden kampen.

Netop derfor bekræftede Københavns Politi da også tidligere i oktober, at man ikke ønskede de mange Dortmund-fans til den danske hovedstad.

Politikredsen har nemlig været i dialog med Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) med henblik på at afvikle kampen uden fans fra udeholdet.

Anmodningen blev dog ikke efterkommet af UEFA, og derfor så den tyske klub sig nødsaget til at skærpe billetkravene til kampen.

En beslutning, der har mødt stor kritik blandt de tyske fans, og i sidste uge kunne den ikarnede Dortmund-fangruppering 'The Unity' så melde ud, at de havde valgt at boykotte braget i Parken.

Det er onsdag aften, at FC København og Borussia Dortmund brager sammen i nationalarenaen i den sidste Champions League-gruppekamp.

Kampen har dog de seneste uger skabt frygt hos det danske politi, der frygter voldsomme fanscener i de københavnske gader.

