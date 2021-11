Hun var på vej hjem fra en middag med sit hold, da køreturen pludselig tog en voldsom drejning for Kheira Hamraoui.

PSG-spilleren blev overfaldet i starten af november, og nu er den forklaring, hun har givet til politiet kommet frem. Hamraoui kørte i bil med holdkammeraten Aminata Diallo, da maskerede mænd pludselig stoppede dem.

»Til at starte med kunne jeg ikke se et våben. De begyndte at råbe: 'Åben døren! Åbn døren!'. Personen på min side tog fat i mig og hev mig ud af bilen,« har hun forklaret ifølge franske L'Équipe.

»Inden da tog han fat i en aflang jernstang, han havde gemt i sine bukser eller under sin trøje. Han gav mig første slag til at starte med for at få mig ud. Jeg faldt ned på vejen og landede på højre side. Overfaldsmanden slog mig adskillige gange med en jernstang,« har 31-årige Kheira Hamraoui fortalt politiet.

Fodboldspilleren kunne tydeligt mærke, hvordan gerningsmændene havde et bestemt mål.

»Han gik primært efter mine ben, og jeg prøvede at beskytte mig selv med mine hænder. Det varede adskillige minutter, det føltes som lang tid. Aminata fortalte mig, det gik hurtigt.«

Efterfølgende kunne Kheira Hamraoui se gerningsmændene flygte. Hurtigt forsvandt de ud af syne, og hun tror, der har holdt en bil klar til at samle dem op.

Det har tidligere været fremme, at utroskab kan have været grund til det voldsomme overfald, der har givet Hamraoui flere og store sår på blandt andet benene – noget, der også er tydeligt på politiets billeder.

Kheira Hamraoui har fået adskillige skader på benene. Foto: Politifoto Vis mere Kheira Hamraoui har fået adskillige skader på benene. Foto: Politifoto

Mediet RMC har tidligere skrevet, at gerningsmændene råbte:

»Nå, så man går altså i seng med gifte mænd?«

Noget, Kheira Hamraoui skulle have nævnt overfor politiet, og ifølge L'Équipe skulle Aminata Diallo, der i første omgang blev mistænkt for at stå bag overfaldet, have bekræftet den detalje. Hun slap uskadt fra situationen men blev tilbageholdt af en gerningsmand under overfaldet.

Mandag kom det så frem, at Barcelona-legenden Eric Abidal skulle afhøres i sagen, og onsdag lød det så at hans kone er mistænkt.

Det skyldes, at en teori er, at Abidal og Hamraoui skulle have haft en privat relation udenfor banen. Blandt andet fordi PSG-spillerens simkortet skulle være registreret i den franske legendes navn.

Ifølge RMCs oplysninger blev holdkammeraten Diallo mere end bare overrasket, da hendes navn blev kædet sammen med sagen, og hendes advokat har også efterfølgende udtalt sig.

»Det første er, at hun også var udsat for det her overfald. Det andet er, at hun var igennem en varetægtsfængsling, som var helt uacceptabel,« har han blandt andet sagt.

Kheira Hamraoui kom på hospitalet efter den voldsomme episode, og hun blev her rådet til at holde tre ugers pause.