Den vågne tv-seer har nok lagt mærke til, at der er sket en markant udvikling, når kameraet panorerer hen over Parkens jublende rød-hvide tribuner efter endnu en dansk landsholdsscoring.

Fodboldlandskampene er ikke længere en begivenhed, der er forbeholdt 'gutterne' eller en far-søn-ting. Nu er 'tøserne' også talstærkt til stede, når Hjulmands tropper bøllebanker den ene chanceløse modstander efter den anden.

»Der er mange flere kvinder. Over dobbelt så mange kvindelige tilskuere nu i forhold til før coronakrisen,« fortæller kommerciel direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Ronnie Hansen.

DBU kan på deres billetsalgsdata nøje følge udviklingen i kønsfordelingen til Danmark landskampe.

Fans før EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

»Og så sender vi et spørgeskema ud til alle tilskuere efter kampene. Og når vi sammenligner de to tal, så kan vi konstatere, at der er sket en stigning. Før corona udgjorde kvinderne 16 procent af publikum til landskampene. Nu er tallet oppe på 30 procent.«

»Og det er en fed tendens,« jubler DBU-bossen.

»Det, jeg håber nu, er, at glæden omkring herrelandsholdet også smitter af på kvindelandsholdet. Og det kan vi faktisk allerede mærke – de sælger også flere billetter end tidligere og trækker flere tv-seere.«

Allerede før EM mærkede DBU ændringen i interessen for herrelandsholdet. En ændring, der bare bliver katapulteret under slutrunden, hvor hele nationen rykkede sammen, da dramaerne – af den gode og dårlige slags – udfoldede sig.

Christian Eriksens uhyggelige hjertesvigt var et nationalt chok, og landsholdets efterfølgende storspil, der førte os hele vejen til en EM-semifinale på Wembley, skabte fest i gaderne landet over.

Ronnie Hansen tror, at sommerens sammenhold og begejstring over landsholdets præstationer bærer en stor del af æren for kvindernes valfart til Danmarks hellige fodboldhjemmebane.

Men han vurderer også, at der er sket en inkluderende ændring i måden, danskerne taler om fodbold på.

»Det nuværende landshold har en historik og et narrativ, der taler til en større del af befolkningen end tidligere.«

»Tidligere har man haft en tendens til at tale om fodbold med meget maskuline termer, så vi er nu ude at tale om nogle mere universelle ting, som mange flere mennesker kan identificere sig med,« siger Ronnie Hansen.

»Det handler mere om sammenhold og fællesskab. Det er ikke som sådan feminine begreber, men det er bare universelle ting, som ikke bare handler om at råbe ad spillerne og vinde kampe. Tendensen startede allerede inden EM. Og det skyldes nok også, at den samtale, som Hjulmand og holdet havde med befolkningen, var godt i gang.«

Er det en stigende tendens? Hedder den fifty-fifty mænd og kvinder i Parken snart?

»Det tror jeg godt, at den kunne hedde om et par år. Det ville være en fornøjelse!«

Der er for længst udsolgt til resten af hjemmekampene i Danmarks VM-kvalifikationsgruppe.