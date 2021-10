25-årige Andreas Christensen har stille og roligt udviklet sig til at være en fodboldspiller i absolut højeste topklasse.

Og i sidste uge meldte den respekterede transferjournalist Fabrizio Romano ud, at spekulationen om den danske landsholdsspillers fremtid langt om længe kunne blive sat på hold.

For Christensens klub, Chelsea, står klar med en kontraktforlængelse, der skulle være snublende nær.

I øjeblikket forbereder 'AC' sig til den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Østrig tirsdag aften, hvor Danmark kan tage det sidste og afgørende skridt mod VM i Qatar i december næste år med en sejr.

Selv er landsholdsspilleren dog meget diplomatisk, når det kommer til fremtidssnakken.

»Jeg koncentrerer mig om Østrig-kampen, og når jeg kommer hjem til klubben, koncentrerer jeg mig om de kampe, der er. Som jeg har sagt før, er jeg ikke selv så meget inde i den situation. Jeg vil hellere have andre til at gøre det, så jeg kan koncentrere mig om at spille fodbold,« lyder det fra Christensen.

Ifølge Fabrizio Romano har to andre klubber end Chelsea vist interesse for landsholdsspilleren, men det er angivelig lykkedes for den engelske topklub at holde på sin danske guldfugl.

'Chelsea har en aftale på plads med Andreas Christensen om at forlænge kontrakten. Det er et spørgsmål om tid, før papirerne skrives under, når de sidste klasuler er ordnet,' skrev Romano i weekenden på Twitter omkring danskerens fremtid.

Den elegante danske forsvarsspiller har været i London-klubben siden 2012, hvor han som 16-årig skiftede til klubben fra Brøndby, hvor han havde tilbragt sine ungdomsår.

Vejen til Chelseas førstehold har dog ikke været snorlige for danskeren, der blandt andet tilbragte to sæsoner i Borussia Mönchengladbach på lån, men siden har han kæmpet sig tilbage til at blive en vigtig del af holdet, og han var med til at løfte Champions League-trofæet i sidste sæson, da Chelsea besejrede Manchester City i finalen.

På landsholdet har Christensen rundet 51 kampe, senest i 4-0-sejren over Moldova lørdag.

Han har været en fast del af VM-kvalifikationen, hvor Danmark suverænt fører sin pulje med syv sejre i syv kampe. En sejr tirsdag over Østrig i Parken vil sende Danmark til VM.