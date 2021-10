Fodbold er en holdsport, hvor alle er afhængige af hinanden i jagten på succes, og det er derfor ikke lige landstræner Kasper Hjulmands kop te at hylde enkelte spillere i årlige kåringer.

Men nu gør han det alligevel.

To af hans spillere, Simon Kjær og Kasper Schmeichel, er i den forgangne weekend blevet nomineret for deres præstationer i 2021, og målmanden var op til tirsdagens kamp mod Østrig på podiet, hvor Kasper Hjulmand kunne lade roserne flyde mod sin målmand, der er blandt France Footballs ti bedste målmænd, mens anfører Kjær er nomineret til Ballon d'Or.

»Grundlæggende har jeg det svært med individuelle priser, men jeg kan godt sige lidt om, hvor god jeg synes, Kasper har været. Før jeg startede, så jeg også en EM-kvalifikation, hvor jeg syntes, at Kasper var helt fantastisk. Mens jeg har været træner, har han også haft nogle fantastiske redninger, men ud over det er en af grundene til, at vi ligger, hvor vi gør, at det er så vigtigt at være godt besat på den position, og Kasper giver lige præcis den stabilitet, ro og kvalitet, der gør, at der er noget at opbygge på derfra,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

Hjulmand mener, at Schmeichel er blandt de bedste målmænd. Foto: Liselotte Sabroe

»Så ud over de der afgørende situationer – nu har der ikke været så meget til ham i VM-kvalifikationen – så gør den ro og sikkerhed, man har, når man står og kigger derned med 'AC' (Andreas Christensen, red.) lige foran, så ved man, hvad der er dernede. Nu har der også været corona, hvor der ikke har været tilskuere på stadion, og så kan man også høre, at han er godt i gang med resten af holdet,« roser landstræneren.

For Kasper Hjulmand hører Kasper Schmeichel til på listen, da målmanden i trænerens øjne er i toppen af pyramiden på sin position.

»Det er bare en kvalitetsspiller, der rangerer blandt de allerbedste, så det er vildt fortjent, at han er på den liste. Vi er bare sindssygt glade for at have så meget kvalitet stående på vores hold. Det kan vi være rigtig glade og taknemmelige for.«

Målmanden er da også selv glad for at være nomineret og betoner, at det ligger ham på sinde ikke at stikke for meget ud.

Kasper Schmeichel er stolt af at være nomineret blandt de ti bedste målmænd. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er selvfølgelig en kæmpe stor ære at blive nomineret. Det er en kulmination af mange, mange timers hårdt arbejde. Jeg føler selv, at jeg spiller på et rigtig højt niveau og har gjort det i mange år. Jeg har været meget stabil, og det har altid været mit mål at være stabil mod de hold, jeg har spillet – og ikke at være alt for iøjnefaldende. Det skal handle om at være sikker og skabe ro og tryghed på de hold, jeg spiller for. Det er selvfølgelig dejligt at blive anerkendt og blive nomineret på den liste,« lyder det fra ham.

Kasper Schmeichel og holdkammeraterne vil i tilfælde af sejr over Østrig have endnu mere at juble over, da holdet så definitivt vil have kvalificeret sig til VM næste år.

Denne kvalifikation er anderledes fra tidligere, fordi Danmark med maksimumpoint i de første syv kampe har flere chancer for at tage billetten til Qatar, men Kasper Schmeichel mener ikke, at fornemmelsen er anderledes i truppen, fordi der er flere muligheder.

»Nej, det synes jeg ikke, at den er. I sidste ende er målet at kvalificere sig, og i morgen bliver en kæmpe finale for os. Jeg tror, at det bliver en rigtig svær kamp, og det er en kamp, hvor vi ikke skal spille med de der følelser om, hvad det er, vi kan opnå.«

»Vi er nødt til at være kyniske og spille den, som om det er en hvilken som helst anden kamp, og ikke tænke på, hvad det er, vi kan opnå ved at vinde. Hvis du fjerner fokus fra fodboldspillet, mister du et eller andet, og på det her niveau er det nok til at tabe,« advarer Schmeichel om.

Landstræner Kasper Hjulmand understreger da også, at det er en god modstander, der møder op i Parken, selv om Østrig hidtil har haft en skuffende kvalifikation med tre nederlag i syv kampe.

»Jeg har set kampene, og jeg synes, at Østrig er gode og kreerer chancer. Jeg synes, de var gode ved EM og går stensikkert videre fra puljen og spiller lige op med Italien, som ender med at vinde det hele. De er ramt af skader i øjeblikket, men det er små ting, der nogle gange gør, at kvalifikationer er besværlige, og de har ikke lige ramt det, men jeg synes, at de spiller med kvalitet, og vi ved godt, hvor gode de kan blive. De har et stærkt hold med en god moral,« siger Hjulmand.