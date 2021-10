Mælkesnitter eller cookies.

Det er nok ikke lige den typiske diæt for en fodboldspiller, men det er noget af det, der af og til er på menuen hos den danske landsholdsprofil Mikkel Damsgaard.

Det fortæller han i et interview med Discovery, hvor han bliver spurgt til usunde madvarer, han alligevel sniger ned i indkøbskurven.

Dog er det ikke udelukkende for sjov, at den 21-årige Sampdoria-spiller spiser nogle af de ting, der indeholder lidt flere kalorier end grøntsager. For han har kæmpet med at tage på, og derfor har han måttet tage mere alternative midler i brug.

»Spise mere usund mad, har jeg fået at vide. Spise lidt mere slik og sådan nogle ting, fordi jeg spiser ikke nok mad. Så jeg skal spise mere usundt nogle gange,« fortæller Mikkel Damsgaard med et smil i interviewet, der kan ses i toppen af artiklen.

Han fortæller desuden, at han efter skiftet til Italien er blevet meget glad for Powerade. Han er ellers fan af Faxe Kondi, men det står ikke på hylderne i de italienske supermarkeder, og derfor han han måttet finde en ny favorit, når han er sydpå.

Mikkel Damsgaard fik for alvor sit landsholdsgennembrud under årets EM, hvor han var en profil på holdet, der nåede semifinalen. Blot fire år forinden havde han debuteret på FC Nordsjællands Superliga-hold under netop Kasper Hjulmand, der i dag står i spidsen for landsholdet.

Landstræneren har fortalt til B.T., hvordan han dengang i 2017 gav Damsgaard en særlig besked efter debutkampen.

»Jeg kan huske, han dagen efter sin debut kom gående ind til frokost. Håret sad helt pjusket og stod ud til alle sider, da han satte sig for at spise. Der sagde jeg med det samme til ham: 'Lov mig én ting. Lad være med at forandre dig nogensinde. Lad være med at hoppe på de mærkelige ting, man kan blive draget ind i af miljøer'. Og det har han gjort. Han elsker bare at spille fodbold, og han lader sig ikke påvirke særligt meget af omgivelserne,« fortalte landstræneren.

Mikkel Damsgaard og resten af landsholdet skal tirsdag spille VM-kvalifikationskamp i Parken. Det er mod Østrig, kick-off er 20.45, og du kan selvfølgelig følge den LIVE her på bt.dk.