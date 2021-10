Det er ikke os allesammen, som opnår titlen som bedsteforælder.

Nogle opnår det sent i livet, nogle på et forventeligt tidspunkt, og så er der dem, der opnår det hurtigt.

Som i rigtig, rigtig hurtigt.

En af dem er den engelske rugbystjerne Danny Cipriani og hans hustru Victoria Rose. De må kraftigt kandidere til titlen som et af verdens yngste bedsteforældrepar.

Sådan ser et af verdens ungeste bedsteforældrepar ud. Foto: Instagram/victoriarosecipriani Vis mere Sådan ser et af verdens ungeste bedsteforældrepar ud. Foto: Instagram/victoriarosecipriani

Victoria Rose Ciprianis datter fik nemlig for få dage siden selv en datter, og hold nu fast.

Victoria Rose er selv 39 år gammel og har en datter på 25 år, som altså selv nu har fået sit andet barn.

Rugbyspilleren Danny Cipriani fylder til gengæld selv... 34 år til november, og kan dermed kalde sig for (pap)bedstefar i en alder af kun 33 år.

Ud over at have titlen som bedsteforældre forsøger Danny og Victoria Cipriani også selv at få et barn.

Parret måtte dog gennem en tragedie, da de mistede en søn i 24. uge.

Danny Cipriani har spillet for store engelske hold som London Wasps med hvem han vandt verdens største klubturnering, Champions Cup, i 2007.

Har har desuden spillet for Gloucester og tørner lige nu ud for Bath.

Danny Cipriani har også spillet 16 kampe for England, som er et af verdens bedste rugbylandshold.