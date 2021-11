Danskerklubben Brentford har fået en flot start i Premier League.

74 år efter klubbens seneste sæson i den bedste engelske række har Thomas Franks tropper fået meget opmærksomhed efter en overbevisende sæsonstart, men nu får klubben fra London folk til at spærre øjnene op.

Igen.

Denne gang for noget helt andet, der høster kæmpe ros på sociale medier.

Brentford har nemlig – stik imod hvad stort set alle professionelle klubber gør – valgt at beholde sin nuværende hjemmebanetrøje i den kommende 2022/2023-sæson. Det melder klubben selv.

Normen er ellers, at fodboldklubber får nye trøjer hver evig eneste sæson, hvilket er med til at generere indtægter fra loyale fans, som skal have fingrene i den nyeste trøje.

»Mens det ikke er normal praksis for Premier League-klubber at beholde en trøje i to sæsoner, har fans fortalt os, at de ville være glade for de besparelser, en tosæsoners trøje ville fremskaffe,« siger Brentfords administrerende direktør, Jon Varney, ifølge Daily Mail.

»Det er kun en lille ting, men vi tror, at det vil hjælpe.«

Ud over at skabe besparelser for fansene er det ideen, at det skal være et skridt i den rigtige retning i forhold til at skåne miljøet.

Brentford har bestemt at bruge den samme trøje to år i træk - hvad synes du om tiltaget?

Forslaget bliver storhyldet af fans på sociale medier og kan egentlig mest lade sig gøre, fordi en så stor del af Premier League-klubbernes indtægter stammer fra de enorme tv-rettigheder og kommercielle indtægter.

Du kan se et udpluk af de ivrige reaktioner her.

Godt gået, Brentford! Jeg håber, at andre lytter.

På vegne af alle, der er neutrale. Please, I må ikke rykke ned! Ligaen har brug for jer.

Lederskab og tanke. Det er et godt skridt på så mange måder.

Jeg elsker det!

Klasse af Brentford. Alle klubber burde vende tilbage til det her. Det er godt for fansene og miljøet.

Denne klub oser bare af klasse. Wow! Fedt, Brentford.

Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at klubben fortsat får nye anden- og tredjetrøjer i den kommende sæson.