I UNESCO er der delte meninger om Nadia Nadims rolle som ambassadør for VM i Qatar. Den danske afdeling vil have Nadim til at trække sig og ønsker ikke at gøre brug af landsholdsspilleren.

»Det kloge af Nadim ville være at trække sig som UNESCO-ambassadør. Som menneske skal man gøre sine værdier op, og i mine øjne er det klart, at det ikke er i hendes interesse at kæmpe for menneskerettighederne i UNESCO.«

»Hun kæmper for VM i Qatar, og det er ikke foreneligt med UNESCOs arbejde,« lyder det fra formanden Elsebeth Gerner.

Meldingen kommer altså, til trods for at centralorganisationen i UNESCO for nylig slog fast, at Nadia Nadim bliver som UNESCO-ambassadør.

Det gør hun, selvom landsholdsspilleren flirter med Qatar, der er under heftig kritik for at krænke menneskerettigheder og for de vilkår, som migrantarbejderne i landet bydes.

»Nadia Nadim er UNESCOs ambassadør for piger og kvinders uddannelse, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med hende på flere punkter, herunder for at fremme pigers uddannelse.«

»I disse dage er det et presserende emne og en prioritet for organisationen,« lød det for nylig i en udtalelse fra centralorganisationen.

Nadim har ellers fået heftig kritik for sin promovering af slutrunden i oliestaten, hvor kvinder, ifølge en nylig Amnesty-rapport, skal bruge en mandlig værges accept i forbindelse med store livsvalg som giftermål, studier i udlandet, arbejde for regeringen eller udlandsrejser.

Foto: Rune Evensen Vis mere Foto: Rune Evensen

Flirten med Qatar har allerede kostet Nadim rollen som ambassadør hos Dansk Flygtningehjælp, men hos centralorganisationen i UNESCO har man altså ikke handlet på kritikken fra egne, danske rækker.

Det respekterer Elsebeth Gerner, der inden UNESCOs beslutning gjorde sin holdning til kende overfor Ekstra Bladet.

»Det er en central beslutning, og jeg har ikke tænkt mig at blande mig i det. Det her står for min egen regning som formand for den danske UNESCO-nationalkommission.«

Gerner påpeger, at UNESCO ville have svært ved selv at stoppe samarbejdet med Nadim på grund af hendes forhold til Qatar af den simple årsag at Qatar er et af medlemslandene i UNESCO.

»Jeg har fuld respekt for beslutningen, der er truffet centralt, og jeg tror sådan set ikke, at de kan vælge at gøre så meget andet. Det er meget svært for UNESCO at trække ambassadørrollen tilbage, når først den er givet.«

Mens Nadia Nadim altså fortsætter som ambassadør for centralorganisationen, så kommer den danske afdeling ikke til at trække veksler på Nadim, hvis der skulle opstå en mulighed i UNESCO-øjemed.

»Det kan jeg ikke se for mig. Andre danske organisationer har jo også sagt fra,« siger Elsebeth Gerner.

Nadia Nadim bekræftede tirsdag, at hun tager betaling for at promovere slutrunden i Qatar. Men det er endnu et uafklaret spørgsmål, hvad Nadim får for sin ambassadørrolle.

Blandt andre VM-ambassadører findes verdensstjernen David Beckham. Han skulle angiveligt tjene hele 1,3 milliarder kroner over en tiårig periode.

Nadim har indtil videre ikke ønsket at kommentere yderligere på sit VM-ambassadørskab.