»Betalt partnerskab«

Sådan står der over det opslag, som landsholdsspilleren Nadia Nadim tirsdag har lagt på sin Instagram, hvor hun opfordrer sine følgere til at købe billetter til VM-slutrunden i Qatar i november og december.

Det er ikke så mærkeligt, når hun trods alt har sagt ja tak til at skulle promovere og reklamere for slutrunden som VM-ambassadør, men ordene fortæller en historie, som Nadims lejr endnu ikke har villet bekræfte.

Nemlig, at hun tager sig betalt – på den ene eller anden måde – for rollen som ambassadør for den udskældte slutrunde i Qatar.

Men endnu er det et stort spørgsmålstegn, hvor meget Nadim får for at være reklamesøjle for den stærkt kritiserede slutrunde. Det spørgsmål har B.T. længe forsøgt at få et svar på, men Nadim-lejren har nægtet at svare på netop dét spørgsmål.

Blandt andre VM-ambassadører findes verdensstjernen David Beckham. Da det i efteråret 2021 kom frem, at han havde skrevet under på en tiårig aftale om at promovere Qatar, skrev The Sun, at Beckham får i alt 1,3 milliarder for opgaven.

Den slags beløb får Nadim næppe, men B.T. vil alligevel gerne høre Nadia Nadim, hvad hun tjener på at være VM-ambassadør - og hvordan aftalen er skruet sammen.

Slutrunden i Qatar har været under heftig kritik, fordi Qatar blandt andet krænker menneskerettigheder, og landet er blevet stærkt kritiseret for de arbejdsforhold, som bydes de migrantarbejdere, som er med til at forberede landet til slutrunden.

Nadims beslutning om at takke ja til ambassadør-rollen har derfor mødt kritik i Danmark, hvor Dansk Flygtningehjælp blandt andet har droppet hende som ambassadør.

Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, har også erklæret, at han er skuffet over landsholdsspilleren, der går imod DBU's kritiske linje.

Beslutningen om at blive VM-ambassadør kommer dog ikke til at have indflydelse på hendes rolle som landsholdsspiller, lyder det fra DBU.

I den danske Unesco-nationalkommission har formand Elsebeth Gerner overfor Ekstra Bladet opfordret Nadim til at frasige sig sin ambassadørpost i Unesco.

Den danske afdeling kunne dog ikke gøre noget i den henseende, og i stedet var det op til den centrale Unesco-organisation at tage stilling til spørgsmålet, om Nadim kunne fortsætte som Unesco-ambassadør.

Her var meldingen for nylig, at Nadia Nadim fortsætter som ambassadør for pigers og kvinders uddannelse.

Nu er hun altså samtidig ambassadør for VM i Qatar, hvor en nylig Amnesty-rapport hævder, at kvinder skal bruge en mandlig værges accept i forbindelse med store livsvalg som giftermål, studier i udlandet, arbejde for regeringen eller udlandsrejser.