Det var ikke en god præstation, som det danske landshold leverede mandag aften.

Det indrømmede Andreas Christensen blankt, da han skulle sætte ord på det, der endte med at blive det første danske nederlag i VM-kvalifikationen.

»Vi var ikke ret gode. Især ikke i første halvleg. I anden halvleg finder vi lidt bedre rum, så der er det mere skarpheden, der mangler i den sidste aflevering. Så der manglede lidt i dag, men vi er utrolig stolte over det, vi har lavet,« sagde 'AC' til Kanal 5 umiddelbart efter 0-2-nederlaget.

Inden opgøret i Glasgow havde landstræner Kasper Hjulmand gjort det klart, at manglende motivation ikke ville blive en faktor, selvom Danmark allerede var kvalificeret og ikke havde noget at spille for.

Alligevel fik det en betydning, erkendte Andreas Christensen.

»Der var ikke så meget motivation, selvom det er en dårlig undskyldning. Men de havde mere at spille for, end vi havde, og det kunne man godt se i dag. Det burde ikke være muligt. Det var egentlig det, vi gik ind før kampen og sagde. At vi skulle vise, hvem vi er. Men det fik vi ikke gjort i dag, og det er én til glemmebogen,« sagde forsvarsspilleren.

Der er dog stadig meget at være stolt af, hvis man er dansk landsholdsspiller.

Danmark er nemlig direkte kvalificeret til VM i Qatar næste år, mens Skotland skal en tur ud i playoff, hvor de skal forsøge at sikre sig en billet til slutrunden, der begynder 21. november 2022.