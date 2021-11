Så gik den ikke længere. Efter ni sejre i træk i VM-kvalifikationen tabte Danmark den sidste kamp mod Skotland med 0-2.

Skotterne var meget tændte og lagde et tungt pres på gæsterne med flere store chancer i første halvleg, og 10 minutter før pausen kom deres belønning, da et hjørnespark førte til en scoring af John Souttar.

En række indskiftninger af spillere, som er meget i udkanten af det optimale danske landshold, kunne ikke gøre en forskel, og i stedet løb Skotland ned på en kontra mod slutningen af kampen og tilførte Danmark det første nederlag.

Her er B.T.s karakterer til det danske landshold:

Det er til dels i orden at hidse sig op og sætte spørgsmålstegn ved dommerens ageren, men det tenderer til mobning, når man som Kasper Schmeichel gestikulerer, at linjedommeren har dårlige øjne og har brug for briller. Derfor var advarslen helt på sin plads. I spillet hev han en kongeredning op, og det vil vi hellere se end det andet.

Der var både sødt og surt i posen fra Jannik Vestergaard, der også havde det helt tunge slik med til os i Glasgow, når han skulle vende sin store krop mod de vævre typer, og det gav gennembrud til værterne. Men der var også de gange, hvor han forkælede os med de lækre sager.

Skotterne kom med deres buer, pile og sværd, men den danske viking havde et robust skjold med sig og forsvarede sine landsmænd til sidste bloddråbe. Selv når de kom med to mod ham, klarede han opgaven ved at kaste sig ind i Che Adams' skud på mål. Det gjorde han så to gange. Desværre for Kjær i denne kamp vinder man ikke alene i fodbold.

Når skibet ikke helt sejler, som det skal, er Andreas Christensen landstræner Kasper Hjulmands anker og sejl. Fra pausen fik den store stjerne en dobbeltrolle i at være i forsvaret, når skotterne angreb, og gå op på midtbanen under det opbyggende danske spil, men tricket lykkedes ikke.

Hvis Rasmus Nissen havde været i en legegruppe i folkeskolen, ville det nok ikke være den bedste idé at tage ungerne med i biografen, selv om det er koldt i vejret. Der er så meget krudt i den unge mand, og han udnyttede det til at gå med frem mange gange i kampen, men kræfterne kan også bruges forkert til tider, og i dag lykkedes tingene bare ikke.

I fraværet af profiler på pladsen var den (nye) midtbanespiller igen foretrukket af Kasper Hjulmand til at styre temperaturen. Den var ved at stige gevaldigt for især ham, men også det danske folk, da han var tæt på at prikke bolden ind med en vis legemsdel. Kort før pausen prøvede han også med et mere brugbart fodboldværktøj, men igen røg bolden forbi. Hjørnesparkene skal finpudses, det er der ingen tvivl om, at han også selv synes.

Giv ham sol, palmer, paella eller sågar tyrkisk the, og du skal se ham eliminere spillere på højeste hylde, men en kold novemberaften i Glasgow får du samme udgave som ham Jens Jønsson, der ikke var bedre, end at han kæmpede for at holde AGF oppe i Superligaen. Det blev til spark i luften, gliden rundt på græstæppet, og så tabte han duellen på bageste stolpe, da Skotland scorede. Heldigvis er der meget varmere i Qatar på samme tid næste år.

Joakim Mæhle har på landsholdet været så varm, at man skulle passe på, hvis han gik ind på samme diskotek som éns kæreste, men i dag kunne han ikke score, om han så gav alle gæsterne fri bar. Den slags aftener har vi alle. Videre, der kommer flere chancer.

Når han har bolden, sker der lidt, men Danmarks topscorer faldt alt for meget ud af kampen. Måske er det mod en bedre modstander som Skotland, at det bliver tydeligt, at han egentlig ikke er i så god kampform, når Bologna af uforklarlige årsager ikke vil bruge hans kompetencer.

Den store angriber fik igen chancen fra start i en fodboldlandskamp, men det så mere ud, som om han egentlig var i gang med et spil på en flippermaskine. Du kunne slet ikke regne med ham, og til sidst røg han ud. Den bedste aktion var på John McGinns hjørnespark, hvor han kastede sig ind i Kasper Schmeichels net og reddede sparket.

Kombinationerne sad egentlig okay, men når han udfordrede, kunne han ikke få nogen til at falde på halen på samme måde, som han selv røg ned på numsen under John McGinns dribling. Derfor var det også naturligt, at Kasper Hjulmand brugte sin første taktiske disposition fra bænken på at tage ham ud.

Det var svært at vende kampe, når så mange faste spillere falder fra med skader og karantæner, som tilfældet var for Danmark til denne kamp, hvor Thomas Delaney og Yussuf Poulsen fik skader lige op til startfløjt. Havde proklameret, at han måske ville skifte de spillere, som fik gult kort ud, og det gjorde Schmeichel, men ham turde Hjulmand trods alt ikke flå ud.

---

Indskiftere:

Skiftet ind efter 57 minutter i stedet for Jacob Bruun Larsen. Der var lidt vellykkede driblinger, men ikke nok, og så skulle han have trukket håndbremsen til sidst i kampen og taget det røde kort i stedet for, at de andre scorede.

Skiftet ind efter 57 minutter i stedet for Jens Jønsson. Det blev til meget overraskende minutter for Superliga-stjernen, men det her var bare et niveau over.

Skiftet ind efter 72 minutter i stedet for Andreas Cornelius. UB

Skiftet ind efter efter 82 minutter i stedet for Daniel Wass. UB.

Alexander Bah skiftet ind efter 82 minutter i stedet for Rasmus Nissen. UB.