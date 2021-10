Så gik den ikke længere.

Thomas Sandgaard, der ejer fodboldklubben Charlton Athletic, har fyret klubbens træner Nigel Adkins på grund af sløje resultater.

Klubejeren og milliardæren, der har fynske rødder, siger i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside:

»Nigel tilsluttede os i slutningen af sidste sæson og gjorde en forskel med det samme, da vi sluttede sæsonen godt og kun missede slutspillet på grund af målforskellen.«

»Desværre har vi ikke været i stand til at tage den form med ind i den nye sæson,« siger Thomas Sandgaard.

London-klubben ligger aktuelt under nedrykningsstregen i den tredjebedste engelske række League One med kun to sejre i sæsonen.

»Jeg vil gerne takke Nigel for hans hårde arbejde, positivitet og kontinuerlige professionalisme i hans tid i klubben. Vi er alle skuffede over, at det ikke har fungeret i denne sæson, og vi ønsker ham det bedste i fremtiden,« fortsætter Thomas Sandgaard.

Klubben har ansat Johnnie Jackson i rollen som midlertidig manager. Han har en fortid som spiller i klubben. Det samme har klubbens nye assistent Jason Euell.

Thomas Sandgaard blev i foråret storaktionær i ishockeyklubben Odense Bulldogs med et mål om at få klubben tilbage i det fine selskab i dansk ishockey efter flere år med dårlige resultater.

Den investering har Thomas Sandgaard – der oprindeligt er fra Ringe men har boet i en studielejlighed på Rødegårdsvej i Odense – blandt andet forklaret med, at han er 'fynbo helt ind i sjælen'.