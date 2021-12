Kasper Dolberg stjæler igen spalteplads i den franske presse.

For efter et efterår, hvor den danske landsholdsspiller har været ramt af både en skade samt fået konstateret type 1-diabetes, er der nu igen succes på fodboldbanen.

Søndag scorede den 24-årige Nice-angriber nemlig en enkelt gang og blev noteret for en assist i 2-1-sejren over Rennes i den franske Ligue 1.

Og netop den præstation har fået den franske sportsavis L'Equipe til at placere angriberen på ugens hold.

Foto: STEPHANE MAHE

Her bliver den danske stjerne tildelt karakteren 7 ud af 10 mulige efter at have været med til at sikre Nice de tre point.

Søndagens scoring var Kasper Dolbergs første af slagsen i den bedste franske række i tre måneder.

I mellemtiden har danskeren dog haft rigeligt at slås med uden for banen, da han i oktober pludselig rejste til Danmark, efter han ellers skulle være startet inde i et opgør mod Marseille.

Her blev fraværet begrundet med 'personlige årsager'.

Cirka to uger efter forklarede Kasper Dolberg dog på Instagram, hvorfor han ikke havde været på toppen i en periode. At han havde fået konstateret diabetes.

'Selvfølgelig kom nyheden som en overraskelse, men jeg er ærlig talt lettet over at have fundet årsagen til, at jeg har følt mig lidt ved siden af mig selv de seneste uger,' skrev han dengang og fortsatte:

'Jeg er lettet over, at lægerne kan fortælle mig, at det med den rigtige behandling ikke vil få betydning for min fodboldkarriere.'

Generelt har Kasper Dolberg haft en turbulent tid i det seneste halvandet år i fransk fodbold, hvor han har været udsat for et røveri, fået stjålet sin Porsche, haft flere skader og været ramt af corona to gange.

Sommerens EM var dog en helt anden snak, da Dolberg spillede en fremragende slutrunde, hvor han blev noteret for tre scoringer.