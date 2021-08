Manchester City-stjernen Benjamin Mendy havde ikke meget at sige, da han fredag mødte op i retten.

Den 27-årige franskmand ankom til Chester Magistrates Court iført en rød hættetrøje og sorte træningsbukser, hvor han kun mødte op for at bekræfte sit navn, sin adresse og fødselsdato – ellers var stjernen helt tavs.

Herefter blev Benjamin Mendy varetægtsfængslet, skriver Sky News. Det var ellers planen, at han ville en indbetale en kaution på 435.000 kroner, men den del vender vi tilbage til.

Benjamin Mendy er anklaget for tre tilfælde af voldtægt i oktober 2020, for seksuelle overgreb mod en kvinde i januar 2021 og voldtægt af en kvinde i august i år.

Benjamin Mendy har indtil videre spillet to kampe for Manchester City i den nuværende sæson. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Benjamin Mendy har indtil videre spillet to kampe for Manchester City i den nuværende sæson. Foto: PAUL ELLIS

Den ene af de påståede anklager er fra en person, der er under 18 år.



Manchester City har bekræftet, at han er blevet anklaget af politiet. Han er af klubben blevet suspenderet, og den afventer nu en undersøgelse af sagen.



»Sagen er underlagt en juridisk proces, og klubben kan derfor ikke udtale sig mere, før processen er afsluttet,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Franskmandens forsvarer, Christopher Stables, forsøgte at få Benjamin Mendy ud af ffængsletved at betale kaution, men det lykkedes ikke. Det skyldes, at da Mendy tilbage i november 2020 blev anholdt under mistanke om tre voldtægter, fik han lov at blive løsladt, mens sagen blev efterforsket. Få måneder efter blev han så igen arresteret på grund af en klage om et seksuelt overgreb.

Men det var ikke kun den episode der lå til grund for, at Benjamin Mendy ikke kunne løslades mod kaution.

I den forgangne weekend blev politiet tilkaldt til en fest i franskmandens hjem, hvor der angiveligt skulle havde været op mod 21 deltagere. Til denne fest blev Mendy anklaget for voldtægt nummer fire.

Debbie Byrne, den offentlige anklager i sagen, var derfor ikke i tvivl om, at Benjamin Mendy ikke skulle have mulighed for gang på gang at fortsætte på den måde, som om han aldrig var blevet prøveløsladt.

Det næste retsmøde i sagen er den 10. september. Indtil da ser det ud til, at Benjamin Mendy skal tilbringe sin tid bag tremmer.