Debatten om VM i Qatar fortsætter med uformindsket styrke.

Senest er det Peter Schmeichel, som har trukket overskrifter i de danske medier efter et interview med svenske TV4.

Her får den tidligere landsholdsstjerne nogle kritiske spørgsmål om sin deltagelse i diverse arrangementer, der promoverer det udskældte VM i Qatar. Det sker – passende nok – til et VM-event i hovedstaden Doha.

Schmeichel melder pas og kan ikke se noget problem i at stille sig op og være et af ansigterne på et VM, der har kostet flere tusinde migrantarbejdere livet i forbindelse med opførelsen af stadioner.

‘Vi spiller fodbold’, siger han blandt andet til sit forsvar. Men nej, du spiller lige netop ikke fodbold, Peter Schmeichel. Du er en brik på en rød løber for en nation, som er fløjtende ligeglad med menneskerettigheder.

Og du har jo reelt et valg her. Modsat din søn, Kasper, og de øvrige danske landsholdsspillere, så har du muligheden for at sige fra og lade være med at blåstemple historiens mest skandaløse VM.

Det er omkostningsfrit for dig at sige nej til at promovere VM i Qatar. Ud over de penge, du selvfølgelig frasiger dig i et eventuelt honorar.

Det er derimod ikke omkostningsfrit for det danske landshold at blive væk. Eller for alle andre landshold.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Lad os lege med tanken om, at DBU vælger at udeblive fra VM i protest. Et kvalificeret gæt lyder, at det som minimum vil udløse en astronomisk bøde og udelukkelse i flere år fra FIFA-turneringer. Altså snakker vi om en kæberasler af dimensioner til dansk fodbold.

Og den økonomiske straf vil svække både eliten og bredden og give et efterslæb, som kan tage flere årtier at indhente. Derfor kan landsholdet selvfølgelig ikke bare boykotte slutrunden.

Helt så ødelæggende vil det nok ikke være for Peter Schmeichel at sige nej. Trods alt. Men med sin tilstedeværelse vælger han – om han vil det eller ej – at bakke op om både VM og værtslandet.

Det gør han i øvrigt sammen med David Beckham – Schmeichels tidligere holdkammerat i Manchester United – der er blevet købt af de qatarske arrangører som den helt store kransekagefigur for VM.

Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Foto: HAMAD I MOHAMMED

Beckham har fået en tiårig kontrakt og vil i første omgang optræde som ambassadør for VM, og når det er slut, skal han være ansigt udadtil for Qatar og blandt andet være med til at fremme turismen i landet.

Hvad Beckham får for at sælge sin troværdighed? Ja, ifølge engelske medier løber det alt i alt op i 1,3 milliarder kroner Det er jo også en sjat. Selvom den engelske superstjerne formentlig ikke mangler nuller på sin bankkonto.

Dermed har David Beckham truffet sit klokkeklare valg. Og det samme har Peter Schmeichel.

Det er de selvfølgelig i deres gode ret til. Men at antyde, at man åbenbart overhovedet ikke behøver have moral, fordi det er fodbold – når man tilmed har en oplagt mulighed for at sende et signal … Det er en letkøbt og gratis omgang. For der er en verden til forskel på deres virkelighed og landsholdenes virkelighed.

At påstå andet er i bedste fald naivt. Så har jeg også været flink.

Uanset hvad er det kvalmende og uklædeligt.