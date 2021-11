Brøndby tabte igen i Europa League, da Lyon kom til Vestegnen og vandt 3-1 på flere store blågule fejl.

Første halvleg var med Lyon i mest boldbesiddelse. De største chancer tilfaldt alligevel Brøndby, men især Mathias Greve misbrugte muligheden.

Så er det godt for det danske hold, at angriberne i Simon Hedlund og Mikael Uhre er knivskarpe, for fem minutter efter pausen bragte de i samspil hjemmeholdet foran.

Men en kæmpe blunder af Blas Riveros ændrede på det blot fem minutter senere, da Rayan Cherki udlignede.

Lyon satte sig nu for alvor på kampen, og på flere personlige fejl fra Brøndby løb Rayan Cherki ned og blev dobbelt målscorer.

Islam Slimani ville også være med, og han gjorde det til 3-1 på et hovedstød.

Nu skal Brøndby vinde udekampen mod Sparta Prag i den sidste gruppekamp for at spille i Europa efter nytår.

Her er B.T.s dom over Brøndbys hold:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Ligesom han så ud til at have lavet en klasseredning på Islam Slimanis skud, ville Blas Riveros det anderledes, og så blev Mads Hermansen skudt i sænk. Det gjorde det ikke nemmere af, at Kevin Tshiembe også spillede langt under niveau, så målmanden blev passeret flere gange.

Der er tegn på en masse stort fra nordmanden, der trods sin unge alder tager ansvar, ikke er bange for at drible og lave hårde tacklinger, men i dag var han prisgivet.

Franskmændene opdagede i første halvleg, at de skulle have taget slagboremaskinen med, hvis de skulle score, mens Andreas Maxsø stod foran dem, for deres søm prellede af på den veltrænede og store krop, selvom de skød og skød. De mange fejl fra folkene omkring ham gjorde det svært.

Sikke en mareridtskamp for Kevin Tshiembe, som blev købt som starter, men har begået så mange store, personlige fejl i det her efterår, at tilliden er smuldret. Nu må den snart være helt væk, for han satser fortsat voldsomt i sine indgreb, og denne gang kostede det ved 1-2-målet, da Cherki løb ned og scorede i stedet. Ved 1-3 står han bare på flade fødder. Thsiembe ligner et fejlkøb.

Hele sæsonen har der været tvivl om, hvilken fugl eller fisk Andreas Bruus præsenterede sig som på banen, og så kommer han pludselig ud som en svane, der svævede over græstæppet. Hvis Bruus kunne slette samtlige andre kampe og kun vise denne frem, ville storklubben Lyon have taget ham med hjem, for indlæggene var skarpe som tænderne på en haj, og han satte fra sine modstandere, så Dennis Rommedahl kunne blive misundelig.

Om du så sendte ham ned i en Bilka, ville han ikke kunne finde råvarerne til en omgang frikadeller. Den tidligere Randers-spiller ramte ingenting - og da slet ikke foran mål. Kort før pausen gik han rundt på banen og undskyldte til sine holdkammerater. På en dag som denne ville han have haft bedst af at vente med et comeback på det her hold, til en svagere modstander stod på den anden side. Og så kunne han også bedre have tilladt sig at fylde maven med en god gang junkfood, når nu alt gik galt i så stor en forretning.

Havde fundet kattepoten frem og sendte Hedlund igennem i starten af kampen, men chancen blev ikke omsat til det, den havde fortjent, og som kampen skred frem, mistede han energi og blev skiftet ud.

Da Kevin Tshiembe satsede butikken med en tackling, der slet ikke sad, var Morten Frendrup alene om at stoppe Cherki, og det lykkedes ikke. Hans vilje er der ikke noget at sætte en finger på, men torsdag var den slags ikke nok mod en bedre modstander.

Han kunne have været en helt, hvis han havde headet den store chance ind i begyndelsen af kampen, og i stedet blev han den helt store skurk med i fodboldsprog en regulær 'hjerneblødning', der var fuldstændig unødvendig. Selvom han stod i eget felt med bolden, forsøgte Blas Riveros sig med en dribling. Den opsnappede Cherki, og kort efter blev Riveros skiftet ud.

Så gjorde han det igen. Som søndag i Herning fandt han indlægget fra makkeren Simon Hedlund på bageste stolpe og bragte sit hold foran, men det var en ringe trøst, og Mikael Uhre kom ligesom de andre Brøndby-spillere i menneskehænder.

De der suværene afleveringer, som han sendte Andreas Bruus af sted med, var virkelig en fornøjelse at se på, og så har vi ikke i det her afsnit nævnt assisten til Uhre, for den var igen klasse. Hvis han dog bare havde en bedre afslutningsfod ved det dårlige ben, så havde han scoret. I stedet rød bolden langt ud.

---

Endnu et nederlag i Europa League. Kun to point i de fem første kampe. Og alligevel står han og kan bringe sit hold videre i Europa. Det vil han selvfølgelig være tilfreds med. Men de personlige fejl, som Thsiembe og Riveros lavede, dem vil han bande langt væk hele natten.

Skiftet ind efter 63 minutter i stedet for Mathias Greve. Kunne ikke gøre noget særligt på midtbanen, da han kom ind, og han burde egentlig kunne bruge sin store fysik bedre i kampe som denne.

Skiftet ind efter 63 minutter i stedet for Blas Riveros. Fik et hvil i dag og skulle nok bare være blevet ude på bænken hele kampen. Der gik kun ned ad bakke.

Skiftet ind efter 75 minutter i stedet for Mikael Uhre. UB

Skiftet ind efter 75 minutter i stedet for Josip Radosevic. UB

Skiftet ind efter 81 minutter i stedet for Henrik Heggheim. UB