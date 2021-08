Drømmen om Champions League lever fortsat for Brøndby – men den blev mindre i allersidste minut.

Her scorede Red Bull Salzburg sejrsmålet til 2-1, efter det længe lignede, at de danske mestre ville rejse hjem med 1-1 i bagagen efter første Champions League-playoffopgør mod storfavoritterne.

Mikael Uhre bragte Brøndby foran efter blot fire minutter, og siden var gæsterne næsten ikke på bolden. Alligevel kunne Salzburg kun nøjes med at udligne. Det troede Brøndby-spillerne i hvert fald.

For lige indtil sidste minut så alt godt ud, men så kom målet der sikrede Salzburg en fortjennt sejr.

På trods af nederlaget på 1-2 er alt fortsat åbent inden returopgøret i næste uge i Brøndby. hvor vinderen stryger i Champions League og sikrer sig millionregn i klubkassen.

Og dét er stadig en bedrift i sig selv.

Her er B.T.s dom over Brøndbys indsats mod Red Bull Salzburg:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Er du gal, den 21-årige keeper kom på arbejde mod Salzburg. Han var end ikke født, da Brøndby var i Champions League tilbage i 1990erne, men hvis man er god nok, er man gammel nok. Han har løftet arven efter Marvin Schwäbe med bravur. Flere gange svarede han godt fra sig i målet og var chanceløs ved Salzburgs mål. Stor indsats.

Det har været svært på det seneste for unge Bruus, der ikke helt har fundet sit spil. Det var hæderligt uden de store fejl – mere kunne man ikke bede om fra backen, der ligesom resten af holdet knoklede og knoklede.

Av, pas lige på den albue, knægt. Armene flagrede i feltet et par gange, og Skipper havde det lidt sværere end sine to andre forsvarskollegaer, men han kom efter det og stod bedre i trebackkæden.

Først var han på vej væk fra klubben, så var han tilbage. Og det skal de være glade for på Vestegnen. For anfører Maxsø havde flere afgørende, gyldne berøringer i triumfen mod Salzburg. Bedst var han, da han rutineret forvandlede en giftig østrigsk kontra til et Brøndby-frispark. Kom til kort et par gange.

Tshiembe var et fyrtårn af stærke aktioner i den blå/gule defensiv. Han udstråler en herlig ro og tro på egne evner, og det er med god grund. For han traf de rette beslutninger, når det brændte på. Krafterne køb dog tør, og desværre så han ikke for godt ud ved Salzburgs mål, men han skal nok blive en gevinst for Brøndby fremadrettet.

Hvad skete der lige dér? Jo, jo, den var god nok. Kevin Mensah lignede for en stund en af de helt store driblekunsterne, da han brillerede på venstre kanten og skabte rammerne for Uhres føringsmål. Men han var dyr og gav bolden væk i situationer, som kunne have blevet meget kostbare.

Hold nu kæft, et skud! Slimane kunne have sendt Brøndby i drømmeland med sit langskudsdrøn i anden halvleg, der ramte overliggeren. Han var en vigtig mand i Brøndbys organisation, der kæmpede og kæmpede og leverede gode tacklinger. Han forsvandt lidt ud af opgøret i perioder.

Jeg ved ikke, hvor mange AAA-batterier der går på en Frendrup-kamp, men det må være en pæn håndfuld, for der er krudt i bagdelen på midtbanedynamoen. Arbejdsindsatsen var i topklasse -–også selvom det ikke altid kørte helt på skinner. Når overskuddet var der til også at holde på bolden et ekstra sekund, var han allerbedst.

Jens Martin! Stemplet som fejlkøb, udlejet til Lyngby i sidste sæson og slet og ret dømt ude af Vestegnen. Men pludselig stod højre backen i en markant rolle som midtbanemand i en Champions League-kvalifikationskamp for Brøndby efter coronaudbruddet i truppet. Livet er i den grad lunefuldt. Gammelby var udfordret -–men han gjorde det faktisk ganske enkelt fint.

Uhre, for pokker da, hvor var det genialt! Det var angriberspil i topklasse, da han bragte Brøndby på sejrskurs efter kun fire minutter. Bomstærk, iskold og kynisk. Det var så simpelt, det var så godt. Forrygende mål. En vigtig mand for taktikken som opspilsstation, hvor han dog havde svære betingelser. Lidt for svære.

Samarbejdet mellem ham og Mikael Uhre har været giftigt tidligere, men svenskeren kæmpede lidt med at træffe den rigtige beslutning, når han fik bolden i en god position. Arbejdsindsatsen kunne man ikke sætte en finger på, men han var usynlig.

---

Indskiftere:

Andreas Pyndt



Den 20-årige midtbanemand kom ind efter 65 minutter i stedet for Mikael Uhre. Og det siger vist alt om Brøndbys udfordringer, at unge Pyndt var gæsternes første indskiftning.

Fik det sidste kvarter uden at gøre det store væsen af sig.

Karakter: Uden for bedømmelse

Mathias Kvistgaarden



Kom ind i de sidste minutter for at fighte resultatet hjem uden held. Fik ikke tacklet af ved 1-2-målet.



Karakter: Uden for bedømmelse

Av, av, av, hvor gjorde det ondt. Niels Frederiksen har været en hårdt prøvet mand i denne sæson, og hvor er det bare imponerende, hvad han skaber med få midler. Han satte sit hold helt perfekt mod Salzburg på trods af de seks coronaafbud. Det var ikke kønt, det var måske også lidt heldigt, men det var ligeledes forrygende håndværk. Det var så tæt på indtil sidste minut. Det kunne ikke have været en meget hårdere skæbne, selvom Brøndby stadig har muligheden på hjemmebane.