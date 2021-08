FCK-fansene kender ham rigtig godt, og størstedelen af Superligaens fans har da også så småt fået øjnene op for ham.

Og måske er det blot et spørgsmål om tid, før hele Fodbolddanmark også bliver bekendt med navnet Victor Kristiansen.

For den 18-årige FC København-spiller har med flere gode præstationer taget ejerskab over venstreback-positionen i hovedstadsklubben.

En udvikling, der er gået hurtigt, siden han fik sin start-debut i ét af forårets derbyer.

»Det er overvældende og euforisk. For mig er det jo kæmpestort at spille for klubben, og det har altid været en drøm,« siger Victor Kristiansen til B.T.

Den danske U21-landsholdsspiller oplevede i foråret et skifte fra ungdomsspiller til fast mand på FCK-holdet – nærmest fra den ene dag til den anden.

Og netop den omvæltning var svær at håndtere i starten, indrømmer Victor Kristiansen:

»I foråret gik det hele lidt for hurtigt til, at jeg kunne følge med. Der var mange ting, jeg lige skulle holde styr på, og derfor måtte jeg lige knibe mig i armen flere gange.«

Som KB-dreng er det dog ikke kun en stor oplevelse for hovedpersonen selv. For familien er ligeledes på den anden ende over successen på banen.

»Det er lige så specielt for min familie, der har været vidne til de skridt, jeg har taget, og nogle gange må jeg da også lige sige til dem, at nu gider jeg ikke snakke om det mere, fordi de stiller så mange spørgsmål,« griner han.

De store skridt er da også noget, som Superliga-seere har lagt mærke til, og i B.T.s seneste afsnit af 'Fodbold FM' lød det blandt andet fra eksperterne i panelet, at den unge venstreback meget snart kan være i spil til landstræner Kasper Hjulmands mandskab.

På trods af den hurtige udvikling har den unge FCK-komet dog ikke konstante landsholdstanker på hjernen.

Men det er da en drøm, han bestemt jagter, indrømmer han:

»I første omgang var målsætningen at blive udtaget til U21-landsholdet, og nu er mit næste store mål så, at jeg skal være en profil dér. Men A-landsholdet er selvfølgelig en kæmpe drøm, jeg også jagter.«

På trods af drømmen og den voksende interesse har Victor Kristiansen dog ikke været i kontakt med Kasper Hjulmand – endnu.