OB-tilhængeren Buster fik sig en oplevelse, han næppe glemmer lige foreløbig.

Under opgøret mellem yndlingsklubben og Silkeborg havde den unge fan været en tur i pølseboden for at erhverve sig en hotdog, som han aldrig fik spist.

Silkeborg-spilleren Stefán Teitur Thórdarson tog chancen fra distancen, men afslutningen var nemlig så skæv, at den i stedet for at ramme målet ramte Buster og hotdoggen, som han tabte på jorden.

Du kan se klippet herunder eller i toppen af artiklen.

Vi har fundet Buster, og lørdag går han på banen med spillerne som maskot!

Vi har nemlig inviteret ham på stadion til OB-BIF med sin far. Her skal han gå på banen med Jens Jakob Thomasen, og der er naturligvis både sodavand og frankfurter til dem begge! #sldk #obdk #obbif pic.twitter.com/VcxpIu4Z4F — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) August 17, 2021

Siden den komiske – og selvfølgelig tragiske scene for hotdoggen – har OB sat jagten ind for at finde den forurettede fan.

Og det er altså nu lykkedes at finde frem til unge Buster.

'Vi har fundet Buster, og lørdag går han på banen med spillerne som maskot,' skriver OB i sit tweet.

'Vi har nemlig inviteret ham på stadion til OB-BIF med sin far. Her skal han gå på banen med Jens Jakob Thomasen, og der er naturligvis både sodavand og frankfurtere til dem begge!'

Da Buster gæstede Nature Energy Park i søndags, var han derinde sammen med sine holdkammerater fra Tåsinge fB, forklarer OB desuden.

Nu kan den unge fan sammen med sin far se frem til OB-kampen mod Brøndby.

Den spilles på lørdag og fløjtes i gang klokken 18, og den glemmer de formentlig heller ikke lige foreløbig.