Andreas Christensen, Thomas Delaney, Rasmus Kristensen, Joakim Mæhle, Anders Christiansen og Lasse Nielsen.

Det var de seks danskere, som startede på banen onsdag aften, da tredje runde af Champions League blev færdigspillet. Og der var både danske op- og nedture rundt omkring i Europa.

Andreas Christensen kom på måltavlen, og Rasmus Kristensen stod for en assist. De fik begge tre point. Thomas Delaney fik et enkelt point med Sevilla, mens Joakim Mæhle, Anders Christiansen og Lasse Nielsen desværre stod tilbage som tabere efter deres kampe.

Herunder kan du læse B.T.s Champions League-dom, hvor der er fokus på danskerne:

Det bliver Andreas Christensen. Danskeren var igen, igen valgt til Chelseas startopstilling, og landsholdsstjernen leverede endnu en flot indsats uden nævneværdige fejl. Han krydrede præstationen med at brage de forsvarende Champions League-vindere i front efter ni minutter – hans første Chelsea-mål i kamp nummer 137. 'AC' har været fremragende, siden Thomas Tuchel tog over i begyndelsen af året, og han ser kun ud til at blive bedre. Det kan vi kun klappe af og være glade for i Danmark.

Han begik straffespark på Romelu Lukaku, fik et gult kort, og holdet tabte med 4-0. Ja, det var en mareridtsaften for Lasse Nielsen onsdag aften, da Malmø FF gæstede Chelsea. Forsvarsspilleren havde det svært gennem alle 90 minutter i London – og det var egentlig lige meget, hvem hans direkte modstander var.

Maurits Kjærgaard. Det er måske et navn, som Kasper Hjulmand skal begynde at holde øje med i forhold til fremtiden. Det 18-årige Salzburg-talent sad på bænken onsdag aften, da østrigerne slog Wolfsburg med 3-1. Det er tredje Champions League-kamp i streg, som han ser fra bænken, men Maurits Kjærgaard er derudover begyndt at få lidt minutter hist og her i den hjemlige liga. Kæmper du med om spilletiden i Salzburg, så kan du noget med kuglen.

Joakim Mæhle er fremragende. Det skal vi slet ikke diskutere. Men han er ikke lige så dominerende, når modstanderens højre back er verdensklasse. Det så vi i EM-semifinalen på Wembley, hvor Kyle Walker spillede for England, og historien var lidt den samme onsdag aften, da Aron Wan-Bissaka var den direkte modstander. Intet alarmerende, men måske skal Kasper Hjulmand lave en plan for, hvordan Danmark får det fulde ud af Atalanta-stjernens potentiale, når modstanderens højre back er fra øverste hylde.