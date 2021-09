Havde man glædet sig til et rød-hvidt festfyrværkeri tirsdag aften, så blev man slemt skuffet.

For det vrimlede ikke ligefrem med dansk spilletid, da Simon Kjær, Andreas Jungdal, Yussuf Poulsen og Mohamed Daramys klubber skulle i aktion i anden runde af Champions League-gruppespillet.

Førstnævnte var slet ikke i AC Milans trup grundet en skade, mens den blot 19-årige Jungdal sad på bænken for den italienske storklub. Inden da havde Daramy ligeledes set hele kampen mellem Ajax og Besiktas fra bænkpladserne, inden Yussuf Poulsen dog viftede en smule med Dannebrog, da han startede inde for RB Leipzig.

Herunder kan du læse B.T.s dom over de danskere, der var i aktion tirsdag:

Han løber, og han løber, og han løber. Man får altid en gennemført arbejdsindsats fra den danske angriber, når han går på banen. Men onsdag morgen bliver det næppe Yussuf Poulsen, der stjæler overskrifterne i de tyske aviser. For den 27-årige landsholdsstjerne var usynlig i store dele af kampen mod belgiske Club Brügge, som tyskerne i øvrigt endte med at tabe 1-2. Han skal have ros for at være en arbejdsbi, men han bidrog med alt for lidt offensivt, og mange gange var han slet ikke en del af de farlige situationer, det tyske mandskab trods alt diskede op med. Skuffende indsats fra Leipzig-spilleren, der ellers den seneste tid har kæmpet sig tilbage i startopstillingen. Han er dog aftenens optur, da han simpelthen var den eneste Champions League-dansker, der fik sved på panden.

Kometen har stadig sin Champions League-debut til gode. For i opgøret mod tyrkiske Besiktas var den 19-årige landsholdsspiller henvist til bænken, hvor han kunne se holdkammeraterne hive en 2-0-sejr hjem. Daramy har kun været i den hollandske hovedstad i en måned, og konkurrencen på kantpladsen er benhård, men det må alligevel være ekstremt skuffende for den danske stjerne, at han ikke ser skyggen af spilletid i en kamp, hvor hjemmeholdet ikke ligefrem sprudlede på banen i store dele af kampen.

En nedtur for den dyrt købte dansker, der virkelig kunne have pyntet på Ajax-mandskabet i en sløj, sløj anden halvleg. Det gjorde faktisk direkte ondt at se på.

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen.

Den danske landsholdsanfører blev mandag udtaget til Danmarks kommende VM-kvalifikationskampe mod Moldova og Østrig, selv om han lige nu kæmper med en muskelskade. Landstræner Kasper Hjulmand var dog ret klar på pressemødet: 'Jeg regner med, at Simon når at blive klar', lød det. Klar var den danske forsvarsstjerne dog ikke tirsdag aften, da AC Milan tog imod Atlético Madrid. For den 32-årige landsholdsspiller var slet ikke i italienernes trup, og derfor må Hjulmand alligevel sidde tilbage med en mindre bekymring i forhold til sin anfører. Med en mand i undertal i over en time tabte AC Milan med 1-2 til de spanske mestre, og den danske kaptajn skal da heller ikke frygte for sin startplads i Italien, når han er blevet sin skade kvit. Han er stadig én af de første spillere på holdkortet.