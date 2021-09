Martin Ørnskov er mærket efter sin fodboldkarriere.

Faktisk er han så hårdt ramt, at de sidste to år har været et decideret mareridt for den tidligere Silkeborg-, Brøndby- og Lyngby-spiller.

En helt almindelig træning i marts 2019 endte nemlig med at sætte en stopper for Martin Ørnskovs karriere, da han pådrog sig en voldsom hjernerystelse efter at have fået en bold i hovedet.

Noget, han stadig kæmper med i dag. Det siger han i et stort interview med Jyllands-Posten.

»Du kan tage alt, hvad jeg ejer og har, hvis du bare kan sørge for, at jeg har det godt i morgen og kan spille fodbold. Jeg sidder ikke her, fordi jeg ikke gider at arbejde,« siger han til Jyllands-Posten, hvor han refererer til samtale, han havde på kommunen, og tilføjer:

»Målet var at komme tilbage og spille fodbold, men i de værste perioder ønskede jeg bare at få et normalt liv.«

Eftervirkningerne af den voldsomme hjernerystelse har gjort, at den 35-årige pensionerede fodboldspiller stadig leder efter et job, han kan overkomme.

Nogle dage er smerterne nemlig så slemme, at han ikke kan komme ud af sengen.

Martin Ørnskov stoppede i august sidste år sin aktive karriere som professionel fodboldspiller grundet hovedskaden.

'Det er tid til at rive plasteret af såret, for jeg har vidst dette i noget tid nu. Jeg stopper min aktive fodboldkarriere, da mit hoved desværre ikke kan holde til mere bold på højt plan efter den hjernerystelse, jeg pådrog mig i marts 2019,' skrev han blandt andet i et Instagram-opslag.