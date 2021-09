Der er dårligt nyt for Chelsea-træner Thomas Tuchel.

For kort inden onsdagens storkamp mellem London-klubben og Juventus i Champions League, må tyskerens mandskab undvære én af de vigtigste spillere i truppen.

Den franske midtbanestjerne N'Golo Kanté er nemlig testet positiv for coronavirus.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

N'Golo Kanté (th.) er testet positiv for coronavirus. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere N'Golo Kanté (th.) er testet positiv for coronavirus. Foto: TOBY MELVILLE

»N'Golo er desværre testet positiv, og derfor er han nu gået i isolation for at overholde myndighedernes retningslinjer,« siger Chelsea-træneren.

Dermed misser den lille franskmand både onsdagens kamp samt lørdagens opgør mod Southampton i Premier League.

30-årige Kanté er ligeledes tvivlsom til Frankrigs Nations League-kamp mod Belgien i oktober, skriver det engelske medie Sky Sports.

Foruden midtbanespilleren må Chelsea ligeledes undvære Mason Mount, Christian Pulisic og Reece James til onsdagens CL-opgør mod Juventus grundet skader.

Stjernemandskabet fra London har fået en god start på den nye sæson, hvor Thomas Tuchel og co. i øjeblikket ligger på en tredjeplads i den bedste engelske række.

Her er det blevet til 13 point i de første seks kampe. Dermed ligger klubben kun ét point efter Premier Leagues førerhold, Liverpool.

Chelsea indledte for to uger siden Champions League-gruppespillet med at vinde 1-0 over russiske Zenit Skt. Petersborg.