Det er den slags ting, der ikke må ske.

Og hvor var det bare pinligt, da Uefa kvajede sig under lodtrækningen til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Så kan man til gengæld i stedet glæde sig over Lars Høghs fremragende fodboldbog, som han heldigvis nåede at udgive, inden han døde efter længere tids sygdom.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Uefas lodtrækningsbrøler

Det var pinligt ud over alle grænser, at Uefa efter en procedurefejl var nødt til lave lodtrækningen til ottendedelsfinalerne i Champions League om. Reglen er, at hold, der har mødt hinanden i den indledende pulje, ikke kan mødes igen.

Således blev Manchester United holdt ude af ligningen, da der skulle findes en modstander til Villarreal, men i skyndingen glemte Uefa at bringe United tilbage i lodtrækningen som mulig modstander til Atlético Madrid. Det blev først opdaget, da lodtrækningen var færdig, og så måtte der laves en ny tre timer senere. Hvilket Manchester United i øvrigt var godt tilfredse med.

Englænderne havde nemlig i første omgang fået Paris Saint-Germain som modstander. Nu endte de med lige netop Atlético. Uefa, derimod, må skamme sig. Den slags må bare ikke ske.

Læseværdig bog fra Høgh

Lars Høghs selvbiografi 'Der er antal på alt' er i høj grad læseværdig. Den er mange gange bedre end hans første, 'Et fodboldliv', der udkom for 20 år siden.

Sammen med sin medforfatter, den erfarne skribent Jakob Kvist, har Lars Høgh ramt en god balance mellem sit private liv, sit fodboldliv og selvfølgelig den kræftsygdom, den gamle OB-målmand blev synonym med i sine sidste år. Fordi Høgh valgte den totale åbenhed gennem hele forløbet. I bogen fortæller Lars Høgh nøgternt, reflekteret og med et aldrig svigtende lyssyn om sin skæbne og sin kamp.

Jeg vil stadig kategorisere 'Der er antal på alt' som en fodboldbog. For Høghs forhold til fodbold er med ham over alt. Et skønt eksempel er hans bemærkning til kemopillerne hver gang, han sluger dem: Kom så, gutter!