Godt amerikanerne kom på bedre tanker.

Og sørgede for, at der kom lidt dansk knowhow ind på Helsingør-holdet, som nu ligner et hold, der snart gør et velfortjent comeback i Superligaen.

Og hvad skal man egentlig tænke som østrigsk cheftræner eller dansk fodboldlegende, når man er bagud med seks mål i pausen mod Freiburg?

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

FC Helsingørs optur

Da FC Helsingør i 2018 rykkede ud af Superligaen, tænkte jeg, at dem ser vi aldrig igen i den bedste række. Da klubben den følgende sæson rykkede ud af den næstbedste række, følte jeg mig bekræftet.

Ydermere virkede det, som om de amerikanske ejere ikke vidste, hvad de havde med at gøre. Men om ikke andet var de kloge nok til at indse, at der skulle noget dansk knowhow ind igen i en fart efter en fuldkommen forfejlet ansættelse af en amerikansk træner.

For siden FC Helsingør for to et halvt år siden ansatte den erfarne Morten Eskesen som træner, har klubben oplevet en optur af Lønstrupske dimensioner. FC Helsingør overvintrer på førstepladsen i Nordic Bet Ligaen med gode udsigter til et comeback i Superligaen til næste sæson.

Hvad tænkte Simonsen?

Mange fra min generation har et blødt punkt for Borussia Mönchengladbach. Den tyske klub, der i 1970erne var blandt Europas førende med to danske angribere som de største profiler. Navnene var Allan Simonsen og Henning Jensen.

Lige siden har jeg fuldt med i, hvordan det er gået Gladbach, som gennem årene har haft mange danskere i truppen, og det har længe set godt ud. I sidste sæson nåede die Fohlen endda til knockoutfasen i Champions League.

Derfor spærrede jeg også øjnene op en ekstra gang, da jeg så pausestillingen i Gladbachs seneste hjemmekamp mod upåagtede Freiburg. NUL-SEKS! Gad vide, hvad træner Adi Hütter har sagt i pausen? Og gad vide, hvad Allan Simonsen tænkte?